Конкурс малої прози ім. Чендея оголосив про приймання творів

Журі Всеукраїнського конкурсу малої прози імені І. Чендея оголосило про приймання творів для участі в конкурсі у 2025 році.

Традиційно конкурс проводиться за двома номінаціями:

«Мала проза» – приймаються неопубліковані на день оприлюднення оголошення прозові твори українською мовою обсягом не більше 20 тисяч знаків із пробілами.

«Чендеєзнавство» – приймаються драма/кіносценарії за творами Івана Чендея або про його життя й творчість; наукові дослідження творчої та епістолярної спадщини Івана Чендея (монографії, статті, рецензії, архіво/джерелознавчі публікації), які на день оприлюднення оголошення не публікувалися або опубліковані упродовж 2022–2024 рр.

Цьогоріч прийом творів на конкурс триватиме від 20 січня до 20 квітня.

Рукописи творів, монографій, статей тощо слід надсилати в електронному вигляді у форматі Word на електронну адресу: konkurschendej@gmail.com.

Всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея проводиться щорічно з 2018 року Міжнародним благодійним фондом імені І. Чендея. У 2022 році конкурс не проврдлився з огляду на війну. Того року була видана «Антологія Всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея: 2018–2022», до якрї увійшло 50 творів переможців конкурсу за попередні п’ять роківУ Нині у видавничих планах Міжнародного благодійного фонду імені Івана Чендея передбачено видання другого тому «Антології Всеукраїнського конкурсу імені Івана Чендея».

Цього року до складу журі конкурсу увійшли: літературознавець, професор, доктор філологічних наук Микола Васьків (Київ); письменник, журналіст Павло Вольвач (Київ); письменник, драматург, журналіст Олександр Гаврош (Ужгород); письменниця, докторка філологічних наук, професорка Ольга Деркачова (Івано-Франківськ); письменниця, літературознавиця Роксолана Жаркова (Львів); письменниця, літературознавиця, кандидатка філологічних наук Світлана Кирилюк (Чернівці); доктор філологічних наук, професор Сидір Кіраль (Київ); кінокритик, член-кореспондент Національної академії мистецтв Сергій Тримбач (Київ); вчителька української мови та літератури, співзасновниця Міжнародного благодійного фонду імені Івана Чендея Марія Чендей-Трещак (Ужгород).

Переможці у кожній номанації, яких визначить журі, отримають грошову винагороду: призовий фонд конкурсу становить 40 тис. грн. Лауреати конкурсу будуть нагороджені відповідними дипломами й подарунками.

Оголошення переможців Конкурсу відбудеться у садибі Івана Чендея по вул. Високій, 15 в Ужгороді до Дня народження письменника 20 травня 2025 року.

Проведення традиційного «Чендей-Фесту» тимчасово призупинено у зв’язку з воєнними подіями в Україні й буде відновлено після Перемоги України.

Минулого року «Чендей-Фест» проходив 21-24 серпня у кількох локаціях – Ужгороді, Хусті й рідному селі письменника Дубовому. Його проведення організатори символічно присвятили 100-річчю від дня народження дружини Івана Чендея – Марії Чендей.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото із сімейного архіву родини Чендеїв

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