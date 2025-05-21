Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Конкурс малої прози ім. Чендея оголосив короткий список фіналістів 2025 року

21 Травня 2025 319

Оголошено Короткий список VII Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея 2025 року.

Цьогоріч на конкурс  надійшло 200 творів, розповіла у коментарі Varosh донька письменника, співзасновниця Міжнародного благодійного фонду імені Івана Чендея Марія Чендей-Трещак. З них 177 – у номінації  «Мала проза», інші – у номінації «Сценарій ігрового короткометражного фільму».

«У нас працювали 2 склади журі, які оцінювали твори у двох номінаціях. Серед тих, хто оцінювали прозу, додалося двоє членів журі – Ольга Деркачова і Світлана Кирилюк», – сказала Марія Чендей-Трещак.

За її словами, оголошення лауреатів гран-прі та нагородження переможців заплановане на 21 серпня, у перший день традиційного «Чендейфесту».

Загалом планується, що «Чендейфест», як і завжди, триватиме впродовж кількох днів у різних локаціях, аби показати гостям Закарпаття. Цього року він також матиме визначену тему із прив’язкою до персони шевченківського лауреата, письменника Івана Чендея. Утім наразі організатори тримають її в таємниці.

До складу журі, що оцінювало конкурсні роботи, увійшли: письменник, журналіст Павло Вольвач; драматург, сценарист Павло Ар’є; літературознавець, доктор філологічних наук, професор Микола Васьків; акторка Римма Зюбіна; письменниця й літературознавиця Роксолана Жаркова; кінокритик, головний редактор журналу «КІНО-КОЛО» Володимир Войтенко; письменник, драматург і журналіст Олександр Гаврош; письменниця, докторка філологічних наук, професорка Ольга Деркачова; письменник, сценарист, кінорежисер Олександр Жовна; літературознавиця, письменниця, кандидатка філологічних наук Світлана Кирилюк; доктор філологічних наук, професор Сидір Кіраль; вчителька української мови та літератури, співзасновниця Міжнародного благодійного фонду імені Івана Чендея Марія Чендей-Трещак.

Короткий список Конкурсу малої прози ім. І. Чендея 2025:

У номінації «Мала проза»

– Сергій Антоненко з оповіданням «Дід» (Київ);

– Ігор Антонюк з оповіданням «Гермес» (Івано-Франківськ);

– В’ячеслав Дударз оповіданням «Замурзик» (Кропивницький);

– Галина Євтушик з оповіданням «Мольфарка» (Чемерівці, Хмельницька обл.);

– Юлія Кухарчук з оповіданням «Сині слони» (Київ);

– Дмитро Лазуткін з оповіданням «Бо. Той, хто вижив» (Київ);

– Аліна Мілсентз оповіданням «Голод-22» (Київ);

– Анна Підлісна з оповіданням «В садку» (Остін, Техас, США);

– Ольга Тільназ оповіданням «Не плачте наді мною» (Київ);

– Катерина Холод з оповіданням «Сніданок з Буддою» (Ірпінь, Київська обл.).

У номінації «Сценарій ігрового короткометражного фільму»

– Оксана Артеменко зі сценарієм «Я не боюсь» (Київ);

– Микола  Бурмек-Дюрі зі сценарієм «Наш Сальвадор» (Виноградів, Закарпатська обл.).

– Василь Горбатюк зі сценарієм «На заробіток» (Хмельницький);

– Микита Рижих зі сценарієм «Моя війна» (Тромсьо, Норвегія);

– Костянтин Солов’єнко зі сценарієм «Продавець війни» (Клуж-Напока, Румунія).

Цьогоріч у номінаціях «Чендеєзнавство» та «Сценарії неігрових, документальних стрічок» згідно з рішенням журі переможців немає.

Нагородження лауреатів, за словами директора Міжнародного благодійного фонду імені Івана Чендея Івана Трещака, планується 21 серпня 2025 року на садибі письменника в Ужгороді в рамках традиційного «ЧендейФесту».

Як повідомляв Varosh, минулого року лауреатами гран-прі конкурсу малої прози ім. І. Чендея стали: в номінації «Мала проза» – Оксана Смерек за твір “Коли відцвіте жовтодзвін»; у номінації «Чендеєзнавство. Наукові студії» – Світлана Кирилюк за наукове дослідження «Особливості кінематографічного мислення Івана Чендея». У номінації «Чендеєзнавство. Публіцистика» премію Гран-прі отримав Олександр Гаврош за цикл публіцистичних досліджень про Івана Чендея та історичні інтерв’ю з письменником.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Чендейфест

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # Іван Чендей # Конкурс малої прози ім. Чендея # Конкурс малої прози Ужгород # Конкурс малої прози Чендей # конкурс малої прози Чендея # Конкурс малої прози Чендея короткий список # новини Varosh

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Фотохудожник Михайло Дорогович – серед переможців престижної міжнародної премії Memorial Maria Luisa

Інноваційний винахід студентів Свалявського коледжу переміг на всеукраїнському конкурсі

Школярі з Ясіні передали в українсько-угорську школу в Будапешті прапор, “освячений” в Тисі

Що відбувається з новим проєктом генплану Ужгорода: думки активістки та головного архітектора