Конфітюр із каштанів готують у Нижньому Селищі

Волонтери з Нижнього Селища на Хустщині приготували конфітюр з каштанів. Фото смаколику виклала в себе на сторінці у Facebook волонтерка Інна Пригара. Вона розповіла Varosh, що замислилися над тим, що почався сезон їстівних каштанів і захотілося приготувати з них “щось цікаве”:

— У Франції каштани дуже популярні, тепер, правда, подекуди картопля витіснила популярні каштани… Ми вирішили спробувати приготувати конфітюр з каштанів, або ж crème de marron. Це дуже популярний у Франції і дуже смачний десерт, — розповіла вона. — Купили на базарі 10 літрових банок їстівних каштанів, це було десь 6,5 кг, і взялися за приготування.

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Спочатку каштани зварили, потім — наймарудніша і найтриваліша частина роботи — почистити їх. Зняли верхню тверду шкірку і м’яку, потім змололи і зварили, додавши цукор та ваніль. Вийшло 20 баночок по 350 грамів. Зараз почали готувати другу партію, але вже не таку велику (сміється).

Придбати баночку конфітюру можна в крамниці “Селиський ракаш”. За словами Інни Пригари, його можна приготувати тільки з істівних каштанів.

Varosh,

Фото Інни Пригари

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