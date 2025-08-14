Конференція Асоціації РУТА «Уява: нові бачення та зв’язки»

26–29 червня в Ужгороді відбулася друга щорічна конференція Асоціації RUTA під назвою «Уява: нові бачення та зв’язки». Цьогоріч вона зібрала понад 160 учасників із двадцяти шести країн, які приїхали до Ужгорода, щоб поділитися своїми дослідженнями, мистецькими практиками, а також досвідом у сферах журналістики та активізму.

Цьогоріч конференція об’єднала перспективи з широких географій та загрожених локацій, а зокрема Сирії, Палестини, України, Нігерії, Вірменії та інших у спробі спільно помислити про нові політичні спільноти та майбутнє без воєн та імперіалізмів.

У центрі програми була уява — не як абстракція, а як політична сила. Згадуючи інтерсекційну феміністку Белл Гукс, ми говорили про те, що колонізація проникає не лише в нашу свідомість, але й у саму здатність уявляти. І щойно ми повертаємо собі уяву — ми повертаємо собі і владу змінювати майбутнє.

Наскрізною ниткою конференції стало переосмислення способів творення знання про Східну Європу, Кавказ і Центральну Азію. Ми шукали мову, здатну не відтворювати імперські парадигми, а розповідати про регіон зсередини — через тяглість досвіду, культури, мистецтва й академічної думки.

Конференція об’єднала учасників із України, Вірменії, Сирії, Австрії, Канади, Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Казахстану, Литви, Мексики, Молдови, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Швейцарії, Великої Британії та США.

Протягом чотирьох днів відбулося понад 40 панельних дискусій і круглих столів, а також дев’ять мистецьких подій.

Представлені панелі були присвячені ромським баченням майбутнього, аналізу російського суспільства та опозиції в умовах війни, а також документуванню воєнних злочинів із особливою увагою до злочинів Росії в Центральноафриканській Республіці та Малі, Республіці Ічкерія, Сирії та Україні. Записи цих дискусій будуть опубліковані на YouTube-каналі RUTA і доступними для перегляду для широкої аудиторії.

Говорили також про екологічну справедливість у пострадянських регіонах, досвід біженства й торгівлю людьми в умовах російського вторгнення, лівий активізм у Вірменії, репродуктивні права в Польщі, польсько-українське примирення, феміністичні наративи про інвалідність і турботу, постколоніальну перспективу кримських студій, політичну економію рухів, а також — солідарність зі звільненими територіями й приглушеними історіями.

Важливою частиною конференції були також мистецькі перфоманси та презентації. Вже другий рік поспіль кураторкою мистецької програми стала мисткиня та кураторка Майя Гайда. Цьогорічна мистецька програма поєднала тілесні практики, документальні покази, перформативні читання. Cooking with Mama, презентація самовидавного журналу “Зіну” та спільні практики, співи, перформативні практики на річці Уж, соматичні ритуали переживання втрати і суму, колективні малювання тризубу, перегляд документальної анімації “Моя бабуся – парашутистка” Поліни Піддубної.

Для багатьох РУТА стала надією на побудову нової спільноти, яка здатна ословлювати складні теми та шукати неочевидні шляхи для солідаризування. Зокрема, на конференції неодноразово лунала можливість побудови солідарності зі сирійським та палестинськими народами, а також про те, як вибудовувати складні міжрегіональні діалоги, що формуватимуться понад імперськими центрами.

Ми щиро вдячні всім партнерам, без яких ця подія не стала б можливою: Ужгородський національний університет, Міжнародний фонд «Відродження», Представництво Фонду Гайнріха Бьолля в Україні, Разом для України, Центр Мєрошевського, Інститут Ґете в Україні, Дім Європи, Фонд імені Кербера, Фонд катедр українознавства та Київської школи економіки.

Асоціація РУТА (англ. Association RUTA for Central, South-Eastern, Eastern European, Baltic, Caucasus, Central and Northern Asian Studies in Global Conversation) — це міжнародна наукова спільнота, яка об’єднує дослідників/-ць, митців/-сткинь та активістів/-ок, що працюють над переосмисленням регіональних студій. Вона виникла у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну у 2022 році та базується на мережах солідарності та спільного знання.

Метою РУТА є перетворення регіонів з об’єктів дослідження на активних учасників глобального наукового діалогу, зосереджуючи увагу на деколоніальних підходах, соціальній справедливості та локальних епістемологіях.

Текст: Юлія Кіщук

Фото: Тетяна Кізенко