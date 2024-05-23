Тиждень поволі добігає завершення, а отже, – час планувати вихідні. Аби допомогти вам провести їх максимально цікаво і з користю, упорядкували чергову підбірку заходів, що плануються в Ужгороді на прийдешні вихідні. Список вийшов чималий, заняття по серцю знайдуться для всіх. Гляньте – й пересвідчиться самі!

24 травня

Вистава Донецького академічного обласного драматичного театру «Маріупольсьска драма»

Для мешканців Маріуполя вислів «Маріупольська Драма» означав і безпосередньо театр, і просто точку орієнтиру, біля якої відбувалися громадські події, зустрічі, побачення. 16 березня 2022 року Маріупольська Драма стала тим місцем, куди російська авіація скинула потужні бомби, залишивши руїни від Храму Мистецтва та притулку для сотень безневинних містян. І тепер ті, хто вижив у тих страшних подіях, поділяться з глядачами власними думками, спогадами, переживаннями.

На сцені глядач бачить кілька історій: Віри Лебединської, Дмитра Муранцева, Олени Білої, Ігоря Китриша, Матвія Китриша. Вони розповідають, як намагалися вижити в драмтеатрі: співачка, студент і акторська родина з сином-школярем – Матвієм.

Текст — Олександр Гаврош за розповідями акторів.

Режисер-постановник, музичне оформлення — заслужений артист України Євген Тищук.

Сценограф — заслужена діячка мистецтв України Емма Зайцева.

Час: 13:30.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Зустріч із Ольгою Агафоновою “Ресурси. Цінності. Гроші”

Під час зустрічі ви отримаєте техніки, які допоможуть швидше досягати фінансових цілей.

Зрозумієте, як розуміння власних цінностей впливає на наявність та кількість грошей у гаманці.

Вартість участі — 400 грн.

Час: 18:30.

Локація: вул. Швабська, 68 (каб. 205).

Концерт при свічках. Крістіна Сурма

Після 20 років гри на скрипці Крістіна Сурма відчула покликання до вокалу і вирушила з Ужгорода в Лондон, щоб вдосконалити свою майстерність у престижному BIMM Іnstitute. Вона співає з лондонськими джаз-бендами, є учасницею акапельного колективу Dzvinco, та навіть виступила на одній сцені з гуртом «Океан Ельзи» у знаменитому Роял Альберт Холл.

Тепер дівчина дість сольний вокальний концерт при свічках в рідному Ужгороді, де поділиться найріднішими для душі композиціями під акомпанемент фортепіано.

Це буде вечір соулу, джазу, блюзу та української альтернативної музики, що збиралася роками.

Квиток – за благодійний внесок.

Час: 19.00.Локація: концертний простір ALIVE (Капушанська, 20).

25 травня

Оглядова екскурсія “Ужгород: відкриваємо таємниці старовинного міста”

Під час цієї екскурсії ви зможете відчути дух минулого, доторкнутися до історії та відкрити найцікавіші сторінки життя міста. Гіди розповідатимуть про архітектурні шедеври, легенди та таємниці, які приховуються за старовинними стінами.

Варітсть: 150 грн.

Реєстрація за допомогою гугл-форми або за номером телефону: +380 (99) 722 59 60.

Час: о 18:00.

Локація: пл. Театральна.

Спектакль Донецького академічного обласного драматичного театру «ХАРОШІ.ru»

«ХАРОШІ.ru» – ефектна робота Маріупольського театру за мотивами п’єси видатного українського класика Миколи Куліша «Мина Мазайло».

Період, коли відбуваються події вистави, охоплює проміжок часу від 20-х років ХХ століття до 2025-го року. Глядач ніби занурюється у світ фантасмагорії чи то навіть сну, подорожуючи сторінками твору Миколи Куліша.

Тож «хароші», хто вони? Так, саме ті, хто одразу спадає вам на думку: це ті «благодєтєлі», які «навчили», «окультурили», «виховали» нас, «дали мову». Бо вважають, що нас, недолугих треба ж вчити! У виставі на прикладі антиподів Мини Мазайла та його сина Мокія промовисто демонструється сутність протистояння прибічників методичного зросійщення українців та тих, хто має патріотичну, «незручну» позицію.

Режисер-постановник – Олег Мельничук.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Обговорення Книжкового клубу книги “Сім чоловіків Евелін Гюго”

Модерує: Макс Пушкар.

Реєстрація за посиланням.

Час: 18:30.

Локація: Книгарня Є (пр-т Свободи, 40).

Вистава Закарпатського обласного музично-драматичного театру «Той, що відчиняє двері» (Мала сцена)

Філософська вистава, чорна комедія про ситуацію в морзі, коли вже не розумієш, хто там живий, а хто – мертвий. Крики душ двох самотніх жінок сповнені до болю знайомих подробиць із нашої повсякденності.

Режисер-постановник – заслужений артист України М. Фіщенко

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

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26 травня

Дитяча казка «Бременські музиканти»

Музична вистава за мотивами відомої казки братів Грімм є однією з найпопулярніших у репертуарі Закарпатського муздрамтеатру. Постановка Олександра Саркісьянца про музикантів, що понад усе цінують особисту волю, досі користується популярністю через яскраві костюми та добре відомі пісні.

Постановочна група:

Режисер-постановник – Олександр Саркісьянц

Художник-постановник – Людмила Бєлая

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Благодійний концерт «Братерське відлуння війни»

26 травня грузинський народ відзначає 33-ту річницю незалежності Грузії. Грузинська діасора Закарпаття на честь Дня незалежності Грузії проводить благодійний “Братерське відлуння дружби” на знак підтримки ЗСУ.

В репертуарі благодійного концерту – народні та сучасні українські та грузинські пісні і танці. До проєкту благодійного концерту долучаються грузинські та українські творчі виконавці, які підтримують Україну та Збройні сили України.

Час: 17:00

Локація: пл. Театральна.

Презентація документального фільму про священномученика Петра Павла Ороса

Цей фільм є плодом праці багатьох людей – священників, семінаристів, мирян. У ньому ви зможете для себе більше розкрити постать “святого отчика”.

5 серпня 2022 року Папа Франциск затвердив декрети Дикастерії в справах визнання святих, між якими визнання мучеництва отця Петра Павла Ороса. Очікуємо на його урочисту беатифікацію.

Час: 17:00.

Локація: Закарпатський обласний театр ляльок “Бавка”.

Концерт «Музична палітра»

Закарпатці та гості Срібної Землі зможуть насолодитися шедеврами світової класики у виконанні Академічного камерного оркестру Закарпатської обласної філармонії під керівництвом заслуженого артиста України Владислава ЮРОША.

У концерті візьмусь участь:

заслужена артистка України Оксана Хархаліс-Ільницька / мецо-сопрано

заслужений артист України Ференц Томич / кларнет

заслужений працівник культури України Артем Калинич / ксилофон

заслужений працівник культури України Олександр Ухач / саксофон

Тетяна Ясінська / віолончель

Сусанна Дяченко / скрипка

Олександра Бомбушкар / труба

Ведуча – музикознавиця Наталія Піцур.

Час: 17:00.

Локація: велика зала Закарпатської філармонії.Захід проходитиме на підтримку Збройних Сил України.

Прем’єра вистави Закарпатського обласного музично-драматичного театру “Кольори”

«Коли стоїш на краю, лишається зробити лише крок – і минуле одразу стане нічим, порожнечею…». Минуле тримає в собі досвіди. Так і ця історія – досвід жінки, яка пережила ціле століття.«Кажуть, дерева мають довший вік, ніж люди». Марія пережила цілий сад. Її сповідь варто почути кожному, хто коли-небудь питав себе: «Я – Україна?»

Режисерка-постановниця – провідна майстриня сцени Клара Берец

Музичне та сценічне вирішення – Клара Берец

Музичне оформлення – Антон Гуменюк

Художниця з костюмів – Світлана Готра.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Вистава Донецького академічного обласного драматичного театру «Маріупольсьска драма»

Для мешканців Маріуполя вислів «Маріупольська Драма» означав і безпосередньо театр, і просто точку орієнтиру, біля якої відбувалися громадські події, зустрічі, побачення. 16 березня 2022 року Маріупольська Драма стала тим місцем, куди російська авіація скинула потужні бомби, залишивши руїни від Храму Мистецтва та притулку для сотень безневинних містян. І тепер ті, хто вижив у тих страшних подіях, поділяться з глядачами власними думками, спогадами, переживаннями.

На сцені глядач бачить кілька історій: Віри Лебединської, Дмитра Муранцева, Олени Білої, Ігоря Китриша, Матвія Китриша. Вони розповідають, як намагалися вижити в драмтеатрі: співачка, студент і акторська родина з сином-школярем – Матвієм.

Текст — Олександр Гаврош за розповідями акторів.

Режисер-постановник, музичне оформлення — заслужений артист України Євген Тищук.

Сценограф — заслужена діячка мистецтв України Емма Зайцева.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: journeys-6-senses

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