Такої щільної афіші в нас не було давно, відверто вам кажемо! Попри всі ці заходи, всі три дні на площі Фенцика, Театральній та набережній Незалежності триватиме благодійни ярмарок як продовження минулотижневого “СакураФесту”. Буде крафтовий ярмарок, фуд-зона, анімаційна програма для дітей та ще купа цікавих заходів.

Усі три дні в Ужгороді проходитиме заключний тур ІІІ-го Всеукраїнського двотурового конкурсу хорового мистецтва імені Михайла Кречка. Почнеться конкурс у п’ятницю о 16:00 концертом в Ужгородському Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі.

У скансені триває ХІ-та Міжнародна виставка-ярмарок «Світ писанки», а в Закарпатському музично-драматичному театрі триває фестиваль камерного театрального мистецтва «Під цвітом сакури». Цьогоріч у ньому беруть участь п’ять театральних колективів із Херсона, Києва, Львова й Ужгорода.

Важливо: в суботу у зв’язку з проведенням благодійного Uzhhorod Half Marathon 2025, центром міста буде тимчасове обмеження руху. Міськрада просить заздалегідь планувати маршрути, уникати поїздок через центральну частину міста та вулиці, які зазначені на фото, у суботу із 08:30 до 11:30.

11 квітня (п’ятниця)

Майстерка зі створення великоднього рушника

В Ужгородський скансен запрошують на атмосферну майстерку, щоб повноцінно зануритися в передвеликодні приготування! Завідувачка відділу експозиції та науково-дослідної роботи, майстриня Вікторія Колька-Симкович пропонує долучитися до майстеркласу з вибійки. Під її керівництвом усі охочіі зможуть створити великодній рушник («хлібовку»).

Початок о 14:00, Закарпатський музей народної архітектури та побуту (м. Ужгород, вул. Капітульна, 33а)

Вартість участі — 400 грн (матеріали та вхідний квиток включені). Кількість місць обмежена! Запис здійснюйте за номером телефону +380 95 424 06 72.

Майстер-клас із гончарства та ліплення з природної глини

Весна надихає на творчість, тож разом створимо теплі й корисні речі для душі й дому! Разом із весною прокидається натхнення. Гончарка Юлія Єгорова запрошує охочих на майстер-клас з гончарства та ліплення дітей різного віку.

Участь безкоштовна! Усі, зроблені власноруч, роботи залишаються їх творцям для користування у побуті. Заняття проходитиме два дні поспіль у просторі Сінема Спейс (Київська набережна, 3):

11 квітня – о 16:00 п’ятниця

12 квітня – о 13:00 субота

Дізнатися більше та записатися: +380957185909. Реєстрація обов’язкова!

“Що таке жіноча привабливість та як її розвинути?”

У Жіночому клубі “Натхненна” психологиня Іванна Пазина Iv Anna Hetsko проведе тренінг, під час якого кожна учасниця зможе глибше відчути свою природну привабливість, звільнитися від стереотипів, прийняти свою унікальність та навчитися проявляти її в житті.

“Як консультант з системних сімейних розстановок, я розумію як важливо показувати жінкам, їхню величезну роль у формуванні майбутнього своїх дітей. Підсвічувати їм їхню неповторну красу, силу та сердечне тепло”, — каже психологиня.

Тренінг відбудеться о 18:30 у просторі клубу: м.Ужгород, вул.Швабська, 68, каб 205

12 квітня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Весняна толока на кладовищі на Капушанській 2.0

З 9:30 до 14:30 можна долучитися на будь-якому етапі на скільки завгодно часу до толоки на старому цвинтарі. “Сподіваємося, цього разу нас, звичайних мешканців міста, представників муніципалітету та комунальників буде більше. У випадку дощу все одно волонтеримо (виняток – шквальний вітер)”, — кажуть організатори.

З собою взяти: рукавички, щільний одяг, закрите взуття, головний убір, секатори, чи інший інструмент (а хто візьме косарку/тример – того пригостимо кавою), перекус, водичку та велике бажання допомогти і зберегти цю зелену зону. Підлітковий книжково-розмовний клуб “НевгаМОВНІ” В Ужгороді створюється підлітковий книжково-розмовний клуб “НевгаМОВНІ” і перше його засідання буде присвячене новому виданню “Пригод тричі славного розбійника Пинті”. Тож презентація “гуцул-фентезі” обіцяє бути нестандартною. У суботу о 12 годині в книгарні “Є” (проспект Свободи, 40) учасники будуть обговорювати не тільки українську казкову хроніку, але й стануть учасниками майстер-класу. Великодні майстерки для мам з дітьми ГО “Щасливі діти” запрошують мам із дітками з числа внутрішньо переміщених осіб сповнитися атмосферою світлого свята Великодня і разом підготуватися до нього на великодніх майстерках! Охочим пропонують разом створити власноруч гарні великодні прикраси. У цей день запропонують 2 майстер-класи, які відбуватимуться одночасно для мам і діток. З мамами майстрині виготовлятимуть великодні віночки, а дітки (9-11 років) у цей час творитимуть великодню святкову композицію. Початок о 15:00. Тривалість: 2 години. Участь у заході безкоштовна! Кількість місць обмежена! Адреса: “ПрихистОК” ( м. Ужгород, вул. Капушанська, 50). Для реєстрації заповніть, будь ласка, форму. Екскурсія “Екзоти Ужгорода” Туроператор “Muse travel” продовжує екскурсії вихідного дня: в субоу пропонують прогулянку містом. “Ужгород — не лише про сакури! — кажуть гіди. — Запрошую тебе на прогулянку, де дерева розповідають свої історії. Ми пройдемося найзеленішими маршрутами, дізнаємось, звідки з’явились екзоти в нашому місті, і побачимо природу, яка дивує щодня. Це буде неспішна, красива екскурсія з ароматом весни та легким дотиком чарів” Початок о 13:00. Збір на площі Петефі, біля пам’ятника Шандору Петефі.

Трансформаційна гра “Шосте чуття”

Жіночий клуб “Натхненна” запрошує на групову гру «Шосте почуття» Альони Райди, яку для вас проведе Олеся Маркович – сертифікована ведуча.

“Коли в людини виникає якийсь життєвий запит – вона завжди вже має всередині відповідь на нього. Питання в тому – як це побачити? Один із дієвих способів — трансформаційна метафорична гра, яка є місточком між нашим внутрішнім та зовнішнім. За один сеанс індивідуальної гри можна знайти відповіді на ряд запитань, побачити причини неприємних ситуацій і зрозуміти, як із них вийти”.

Триватиме гра з 19:00 – 21.00 в просторі клубу (м. Ужгород, вул. Швабська, 68 (каб 205)). Вартість участі в грі – 500 грн. Реєстрація в коментарях або через приватні повідомлення.

“Кайдашева сім’я”

Ужгородців і не тільки запрошують на другий премʼєрний показ вистави «Кайдашева сім’я» — динамічне, сучасне прочитання класики, яке не залишить байдужим.

Початок о 18:00.

13 квітня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Вистава для дітей “Повелитель Чорного лісу”

Малюків запрошують до муздрамтеатру на виставу, яка виявиться небезпечною мандрівкою для маленького героя.

Яскраві костюми, неймовірні декорації та чарівна музика перенесуть вас у світ темного лісу, повного загадок і небезпек. Разом з героями діти стануть свідками боротьби добра і зла, а також дізнаємося, що таке справжня дружба. Не пропустіть унікальну можливість побачити справжнє театральне диво!

Початок о 12:00.

Майстеркласи для дітей у межах “СакураФесту”

На набережній Незалежності з 13:00 до 18:00 діятимуть майстер-класи для дітей та дорослих у межах благодійного “СакураФесту”.

Програма майстер-класів:

14.00-15.00 – Листівка з сакурою

15.00-16.00 – Гачковані метелики / квіти сакури

13.00-14.00 – Розпис сакурового прянику

16.00-17.00 – Виготовлення скакурового деревця

14.00-16.00 – Писанкарня під сакурою

13:00-14:00 – Паперова магнолія

Участь — за донат від 100 грн. на комплектуючі для дронів для ЗСУ.

Щенячий патруль в Ужгороді

Інтерактивну виставу за участю акторів Київського театру ростових ляльок покажуть у Закарпатській обласній філармонії.

Сюжет вистави побудований таким чином, щоб кожен маленький глядач зрозумів: взаємодопомога, взаєморозуміння та добрі наміри – найкращі порадники у найскладнішій ситуації. А добро завжди повернеться сторицею. Кожна дитина буде залучена до пригод і разом із цуценятами-рятівниками навчиться долати свої страхи, вірити в себе і не зупинятися на шляху до високої мети.

На дітей чекають веселі інтерактивні номери, багато позитивних емоцій та несподіваних зустрічей.

Початок о 16:30.

«Стабат Матер»: благодійний концерт на підтримку ЗСУ

Симфонічний оркестр та хор студентів Ужгородського музичного фахового коледжу ім.Д.Задора виконають у греко-католицькому Кафедральному соборі концерт “Стаба Матер Dolorosa”.

“«Стабат Матер» – це не просто музична подія, а справжнє занурення в глибину людських емоцій та духовних переживань, зазначають організатори, — кажуть організатори. — Виконавці поєднають частини «Stabat Mater» Карла Дженкінса з іншими класичними композиціями, створюючи атмосферу зосередженості та роздумів. Зокрема, для солістів, хору та симфонічного оркестру ця музика є не лише технічним, але й емоційним викликом. Вона здатна передати глибину страждання і водночас надію.

Такий концерт може стати справжнім духовним досвідом, залишаючи після себе відчуття тривалого впливу. Це більше, ніж просто музика – це подорож у глибини людської душі, де кожна нота проникає в саме серце”.

Початок концерту – 19:00.

Експрес-курс ужгородця

Тільки переїхали в Ужгород? Або живете тут давно, але хочете нарешті зрозуміти, чому всі фанатіють від цього міста? “Muse travel” запрошує на прогулянку, де за 1.5 години ви отримаєте короткий, але насичений гід по Ужгороду: історія, цікаві місця, локальні фішки та відповіді на всі «а що тут подивитись?».

⠀

Після цієї екскурсії — точно станете трохи більше ужгородцем.

Початок о 12:00. Збір на площі Петефі, біля пам’ятника Шандору Петефі.

Музичний творчий вечір на Театральній

На площі Театральній лунатимуть пісні 60-70 років минулого століття. “На нашому творчому вечорі ми згадуватимемо імена тих, чиї ідеї були сильніші за страх, а любов до України протистояла всім погрозам та жахам радянського режиму, — кажуть організатори. — Левко Дутківський, Платон Майборода, Олександр Білаш, Євген Коваленко, Назарій Яремчук, Володимир Івасюк, Василь Зінкевич, Олександр Злотник – ті, хто творили попри виклики заради України”.

Захід благодійний, збиратимуть кошти для випускниці Української академії лідерства, що служить у групі «Kalypso” підрозділу СОУ, що працюють на нашому Півдні. На зібрані кошти будуть закуплені комплекси БПЛА Дартс та Валькірії для розвідки та ураження ворога.

Вистава “Угода з ангелом”

Закарпатський муздрамтеатр запрошує на фарс-фантасмагорію “Угода з ангелом”.

Головний герой веде подвійне життя. Він прикидається страховим агентом, адже це солідніше, ніж його справжня професія – актор. Одного дня ця правда виходить назовні та призводить до жахливих наслідків. Коли наш герой думає, що все втрачено, в його житті з’являється ангел, який пропонує йому угоду – повернутися в часі та все змінити.

У виставі залучені артисти театрального оркестру «ЯМА», тож усі музичні композиції у виставі – це буде повністю живий звук.

Початок о 18:00.

Афіша доповнюється…

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.