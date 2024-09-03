Лютню за традиційними технологіями та методами 16 ст. виготовляє ужгородець Степан Тихоненко. На інструменті чоловік планує виконати музичні твори з унікального рукопису “Львівська табулатура”. Презентація результатів проєкту у форматі концерту-лекції відбудеться у жовтні в Ужгороді та Львові.

«”Львівська табулатура”, пам’ятка музичної спадщини європейського значення, одна з чотирьох у світі, що зафіксували тогочасний музичний репертуар для лютні. Рукопис знаходиться у Львові з 1937 року, але досі залишається маловідомою для українських музикознавців, культурологів, музикантів-виконавців. Ніколи ще твори з Львівської табулатури не виконувалися українськими лютністами», — пояснює майстер.

Степан Тихоненко переконаний, що в умовах воєнного стану та нестабільності важливо продовжувати зберігати, вивчати та популяризувати культурну спадщину України, яка пов’язує нашу державу з Європою.

— Виготовлення лютні згідно з традиційними технологіями надасть можливість скласти уявлення про те, на якому інструменті виконувалися твори з Львівської лютневої табулатури та відтворити її автентичне звучання, — каже він.

Степан Тихоненко — засновник ужгородського ансамблю старовинної музики “Castrum Hung”(лат. Фортеця Унг), виконавець на лютні, виготовляє історичні струнні музичні інструменти. Процес виготовлення лютні чоловік фіксує на фото та відео і викладає на своїй сторінці у Фейсбуці.

Проєкт “Лютня в Україні” реалізовується за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми “Стипендія”. Це вже другий проєкт Степана Тихоненка по відтворенню давніх музичних інструментів, пов’язаних з європейською музичною спадщиною в Україні. Минулого року майстер, також за підтримки УКФ, відтворив середньовічний струнно-смичковий музичний інструмент вієллу з фрески 14 ст. пам’ятки національного значення — Горянської ротонди.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ГО “Центр культурних ініціатив “Фортеця Унґ” та зі сторінки майстра

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