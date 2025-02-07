Комітет ВР рекомендував Закарпатській ОВА створити заказники “Східний Свидовець” та “Схили Боржави”

Верховна Рада України планує масштабне розширення природно-заповідного фонду.

У жовтні 2024 року у парламентському комітеті з питань екологічної політики відбулися слухання «Правові засади функціонування ефективної системи природоохоронних територій та об’єктів як основи для збереження і відновлення біорізноманіття: актуальні питання». До слухань долучилися багато провідних спеціалістів у сфері охорони природи: науковці, громадські діячі, працівники установ природно-заповідного фонду.

Надалі зібрані в ході слухань пропозиції від учасників були обговорені на засіданні комітету з питань екологічної політики. Нещодавно ж парламентський комітет затвердив рекомендації слухань, відтак вони набули сили підзаконного нормативно-правового акту.

Серед важливих рішень, ухвалених на слухання – законодавчі ініціативи, що стосуються створення нових і розширення вже наявних територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

У переліку територій, що потребують заповідання – всього 11 об’єктів, в тому числі й на тимчасово окупованих територіях. Серед них також – плани створення заказників «Східний Свидовець» та «Схили Боржави» у Закарпатській області.

У коментарі Varosh експерт Української природоохоронної групи Петро Тєстов пояснив: відповідні рекомендації парламентський комітет надіслав відповідальним органам, в тому числі Закарпатській ОВА та Міндовкіллю. Тепер вони мають включити їх у плани своїх дій і регулярно звітуватись до комітету Верховної Ради про їх виконання.

“Ключових моментів тут два. Перше: під час засідання комітету чи слухань ніхто не виступав проти цих пунктів в рекомендаціях, тому можна говорити, що є спільне бачення екологічної “вертикалі” влади таки створити ці території. Ніхто не може казати тепер, що це “необґрунтована ініціатива якихось активістів”. Друге: зазвичай обласні державні адміністрації активно займаються створенням природно-заповідних територій. Проводять наради, шукають аргументи, аби переконати землекористувачів створити ці заказники. Закарпатська ОДА ж фактично цю роботу саботувала. Тепер їм прийдеться щось робити”, – розповів Петро Тєстов.

За його словами, обов’язок створення заповідних територій покладається саме на обласні адміністрації. Їхні структурні підрозділи мають отримувати погодження від землекористувачів та готувати відповідні пакети документів. Разом із тим, частина ділянок потенційних заказників “Східний Свидовець” та “Схили Боржави” підпадають під дію закону України “Про природно-заповідний фонд”, яка дозволяє створення, оголошення, розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду на певних землях без погоджень громад чи лісівників, а виключно рішенням ОДА.

Загалом же парламентський комітет рекомендував створити наступні заказники:

Заказник «Долина Курганів»у Херсонській області, площею 1312 га, територія тимчасово окупована;

Заказники «Кальміуський»(45 000 га, тимчасово окупована територія), «Криволуцький» та «Сидорівський» (звільнені території) у Донецькій області та заказники на території Донецького кряжу у Луганській області (понад 60 000 га);

Національний природний парк «Чорний ліс», який має стати першим нацпарком у Кіровоградській області, створення якого триває з 1926 року;

Національний природний парк «Приірпіння та Чернечий ліс»та заказник «Нівецький», що є найбільш очікуваними та водночас дійсно значними за площею проєктованими ПЗФ у Київській області;

Національний природний парк «Ірдинський» у Черкаській області, що також має майже 100-річну історію створення, яка досі не знайшла логічного завершення;

Заказники «Східний Свидовець» та «Схили Боржави» у Закарпатській області;

Розширення чинних національних парків «Верховинський» та «Гуцульщина» в Івано-Франківській області, НПП «Кременецькі гори» в Тернопільській області, Рівненського природного заповідника та НПП «Дермансько-Острозький» в Рівненській області, національних парків «Слобожанський» та «Дворічанський» (деокупована територія) у Харківській області, НПП «Зачарований край» та Ужанського НПП у Закарпатській області, НПП «Джарилгацький» у Херсонській області (тимчасово окупована територія), НПП «Вижницький» у Чернівецькій області, а також національних парків «Сколівські Бескиди» та «Північне Поділля» у Львівській області;

Заказники на території колишнього Каховського водосховища.

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Фото: Kuluar

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