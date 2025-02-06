Комітет медичної допомоги в Закарпатті став частиною місії «Їжа без кордонів»

1 лютого в першу продовольчу місію «Їжа без кордонів» вирушив фудтрак ГО «Іскра добра», який годуватиме гарячими обідами людей у прифронтових містах, які з різних причин не змогли евакуюватися. Благодійна організація «Благодійний фонд «Комітет медичної допомоги в Закарпатті» долучився до цієї гуманітарної місії, забезпечивши мобільну кухню потужним генератором. Фонд уже півтора року співпрацює з ГО “Іскра добра” в різних його ініціативах, розповіла Varosh речниця фонду Катерина Ірха.

— Потужний генератор, який їм був необхідний, це досить дороге задоволення, — каже вона. — Ми своєю чергою звернулись до наших французьких партнерів з Асоціації SAFE, вони шукали необхідне устаткування у Франції. Знайшли генератор на 69 кВт, ми його отримали в Ужгороді, організували логістику на Чернігів, де фудтрак комплектувався і обладнувався.

Зараз ще одні партнери монтують для генератора спеціальний лафет, щоб він теж був мобільним і не припиняв роботу там, де ця велика кухня на колесах не буде мати можливості доступу до центрального електропостачання.

«Їжа без кордонів» – проєкт, спрямований на продовольчу підтримку людей, які постраждали від війни. Безпосереднім втіленням проєкту став фудтрак – повноцінно обладнана кухня на колесах з усім устаткуванням і комунікаціями, а разом із ним команда з 4 професійних кухарів, двох водії вантажівки та автомобіля, який їх супроводжує і підвозить продукти.

За минулий рік “Іскра добра” роздала близько 800 тисяч порцій гарячих обідів переселенцям, людям, які переїхали з тимчасово окупованих територій, або через війну опинилися в скруті, не змогли евакуюватися з дуже важких частин цих областей, каже Катерина Ірха.

— Ідея фудтраку в них виникла торік і вони шукали партнерів, які допомогли б це втілити. Зрештою об’єдналися 10 бізнесів та громадських організацій і підписали меморандум про співпрацю, — каже речниця. — Після цього вони відразу ж вирушили на Харківщину, але дорогою сталася Полтава. Вони зупинились в Полтаві і там годували рятувальників, волонтерів, які розгрібали завали, людей, які постраждали. Фудтрак мобільний в усіх сенсах, вони дуже швидко розгортають свою діяльність. Роблять це вже майже два роки.

«Потенціал цього фудтраку – до 5000 порцій гарячих обідів на добу і до 1000 хлібин, які ми теж можемо випікати в цьому автомобілі. Там же є місця для відпочинку персоналу, тобто об’єкт повністю автономний. За відсутності доступу до центральної електромережі, все обладнання буде працювати на генераторі. Ми зібрали потужну команду, яка здатна реалізувати наш задум, а ми його виношували довго, шукали партнерів, техніку тощо», – поділився деталями керівник ГО «Іскра добра» Ігор Кукобко.

Комітет медичної допомоги в Закарпатті водночас фінансово підтримав закупку базових продуктів і зараз в дорозі до них зарядна станція їде від КМДЗ. Вона має підтримати побутові умови всередині траку для персоналу, який працює.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: “Комітет медичної допомоги в Закарпатті”

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