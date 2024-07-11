Комісії завершили роботу: Ужгородською дитячою залізницею опікуватиметься парк “Під замком”

Після передачі Ужгородської дитячої залізниці у власність громади Ужгорода управлінням та утриманням об’єкта займатиметься комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку «Під замком».

Наразі триває процес реєстрації права власності на майно дитячої вузькоколійки за Ужгородською міською територіальною громадою, повідомили у відповідь на інформаційний запит Varosh в Ужгородській міській раді.

Як повідомляв Varosh раніше, Кабінет міністрів 15 вересня 2023 року передав Ужгородську дитячу залізницю у власність Ужгорода.

10 листопада 2023 року рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради № 594 було утворено комісії з приймання-передачі об’єктів рухомого та нерухомого майна, що належать до майнового комплексу «Ужгородська дитяча залізниця».

Уже цього року 28 березня сесія міськради затвердила акти приймання-передачі майна та прийняла рішення про передачу комплексу об’єктів соціальної інфраструктури «Ужгородська дитяча залізниця» в господарське відання комунальному підприємству «Парк культури та відпочинку «Під замком», повідомили у міській раді.

«Станом на 28.03.2024 комісіями проведені всі необхідні заходи щодо безоплатного прийняття до комунальної власності комплексу об’єктів соціальної інфраструктури «Ужгородська дитяча залізниця». Наразі департамент міської інфраструктури здійснює заходи щодо реєстрації права власності на зазначене майно за Ужгородською міською територіальною громадою та подальшої передачі вказаного об’єкта в господарське відання комунальному підприємству «Парк культури та відпочинку «Під замком», – йдеться у відповіді на інформаційний запит видання.

Надалі питаннями щодо фінансування, утримання, охорони та загалом функціонування Ужгородської дитячої залізниці займатиметься саме Парк «Під замком».

Разом із тим, чітких термінів, коли Ужгородська дитяча залізниця може бути запущена в роботу, у відповіді на запит не назвали.

Ужгородська дитяча залізниця призупинила роботу у 2020-му році: Укрзалізниця відмовилася обслуговувати вузькоколійку через збитковість. У 2021 році дитяча залізниця відновила роботу, однак лише на літній період. Тоді ж керівництво Ужгорода заявляло про готовність взяти об’єкт на баланс міста, позаяк Укрзалізниця відмовилася від обслуговування дитячої залізниці з огляду на значні витрати.

31 травня 2022 року сесія Ужгородської міської ради ухвалила рішення № 759 «Про надання згоди на передачу у комунальну власність «Ужгородської дитячої залізниці», погодивши прийняття у комунальну власність Ужгородської міської територіальної громади шляхом безоплатного відчуження комплексу об’єктів соціальної інфраструктури «Ужгородська дитяча залізниця».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Закарпаття24

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