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Команда закарпатця Валентина Фречки відкрила перший у світі завод з виготовлення паперу з опалого листя

18 Листопада 2024 560

Перший у світі целюлозний завод Releaf PAPER & BAGS офіційно розпочав свою роботу в Парижі. Окрім власне паперу, на заводі також виготовлятимуть стильні екоупаковки для бізнесу.

Відкриття заводу стало втіленням мрії  Валентина Фречки – винахідника з Хустщини, що розробив унікальну технологію виготовлення паперу з опалого листя.

У 2022 році стартап Валентина Фречки з командою Releaf Paper став переможцем програми EIC Accelerator 2022 від Єврокомісії та отримав фінансову підтримку на будівництво заводу.

В цілому на створення підприємства пішло 3 роки та 3,5 млн євро, розповів головний менеджер Releaf Paper Олександр Соболенко.

«Ми показали, як українці створюють інновації, а потім з неймовірною ефективністю перетворюють їх на бізнес в незнайомому середовищі», – сказав він.

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Як працює завод

Сировину для виготовлення паперу – опале листя з міських вулиць, парків, тротуарів Парижа – передаватимуть на завод міські комунальні служби. На підприємстві це листя очищають від будь-яких твердих сполук, сушать і гранулюють, що дозволяє зберігати сировину впродовж року і забезпечить стабільність і безперервність виробничого циклу.

На заводі листя переробляють у спеціальне природне волокно, яке є основою для створення паперу. До листяного волокна додають інші волокна, а папір пресують та скручують за допомогою машини.

З виготовленого паперу тут також виготовлятимуть деякі види крафтового пакування для бізнесу. Загалом на зводі вироблятимуть паперові аркуші A3/4 та в рулонах, пакети різних розмірів і коробки.

«За допомогою Releaf ми прагнемо назавжди змінити пакувальну галузь, забезпечивши рітейл-компаніям шлях до сталого розвитку. У співпраці зі світовими брендами ми поширюємо ідею використання зелених відходів для виробництва паперу, без шкоди для навколишнього середовища», – кажуть у компанії Releaf Paper.

Нагадаємо, закарпатець Валентин Фречка, бувши 16-річним школярем і маючи хист до біотехнології, загорівся ідеєю збереження карпатських лісів і вирішив розробити революційну тенологію виробництва паперу з альтернативної сировини. Дослідження в шкільній лабораторії та вдома тривали понад 6 місяців. А у 2018 році світ побачив перші зразки паперу, виготовленого із волокон опалого листя.

Фречка

Валентин Фречка

Першою великою організацією, яка визнала інноваційний винахід, був Світовий Фонд Дикої природи (WWF), який профінансував доробку технології.

У 2021 році була створена компанія Releaf Paper, яка обрала своєю місією виробництво сталого паперу без шкоди для навколишнього середовища. Основним продуктом компанії став папір і паперові пакети, що виготовляються без використання деревини.

Спершу папір виготовляли на потужностях Житомирського картонного комбінату, згодом – на Луцькому картонному комбінаті. Однак промислових обсягів та централізованого виробництва до моменту відкриття заводу у компанії не було.

Влітку цього року Валентин Фречка здобув ІІ місце на Премії молодих винахідників конкурсу European Inventor Award 2024.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сайт та фейсбук-сторінка Releaf PAPER & BAGS, фейсбук-сторінка Валентина Фречки

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