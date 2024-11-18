Команда закарпатця Валентина Фречки відкрила перший у світі завод з виготовлення паперу з опалого листя

Перший у світі целюлозний завод Releaf PAPER & BAGS офіційно розпочав свою роботу в Парижі. Окрім власне паперу, на заводі також виготовлятимуть стильні екоупаковки для бізнесу.

Відкриття заводу стало втіленням мрії Валентина Фречки – винахідника з Хустщини, що розробив унікальну технологію виготовлення паперу з опалого листя.

У 2022 році стартап Валентина Фречки з командою Releaf Paper став переможцем програми EIC Accelerator 2022 від Єврокомісії та отримав фінансову підтримку на будівництво заводу.

В цілому на створення підприємства пішло 3 роки та 3,5 млн євро, розповів головний менеджер Releaf Paper Олександр Соболенко.

«Ми показали, як українці створюють інновації, а потім з неймовірною ефективністю перетворюють їх на бізнес в незнайомому середовищі», – сказав він.

Як працює завод

Сировину для виготовлення паперу – опале листя з міських вулиць, парків, тротуарів Парижа – передаватимуть на завод міські комунальні служби. На підприємстві це листя очищають від будь-яких твердих сполук, сушать і гранулюють, що дозволяє зберігати сировину впродовж року і забезпечить стабільність і безперервність виробничого циклу.

На заводі листя переробляють у спеціальне природне волокно, яке є основою для створення паперу. До листяного волокна додають інші волокна, а папір пресують та скручують за допомогою машини.

З виготовленого паперу тут також виготовлятимуть деякі види крафтового пакування для бізнесу. Загалом на зводі вироблятимуть паперові аркуші A3/4 та в рулонах, пакети різних розмірів і коробки.

«За допомогою Releaf ми прагнемо назавжди змінити пакувальну галузь, забезпечивши рітейл-компаніям шлях до сталого розвитку. У співпраці зі світовими брендами ми поширюємо ідею використання зелених відходів для виробництва паперу, без шкоди для навколишнього середовища», – кажуть у компанії Releaf Paper.

Нагадаємо, закарпатець Валентин Фречка, бувши 16-річним школярем і маючи хист до біотехнології, загорівся ідеєю збереження карпатських лісів і вирішив розробити революційну тенологію виробництва паперу з альтернативної сировини. Дослідження в шкільній лабораторії та вдома тривали понад 6 місяців. А у 2018 році світ побачив перші зразки паперу, виготовленого із волокон опалого листя.

Першою великою організацією, яка визнала інноваційний винахід, був Світовий Фонд Дикої природи (WWF), який профінансував доробку технології.

У 2021 році була створена компанія Releaf Paper, яка обрала своєю місією виробництво сталого паперу без шкоди для навколишнього середовища. Основним продуктом компанії став папір і паперові пакети, що виготовляються без використання деревини.

Спершу папір виготовляли на потужностях Житомирського картонного комбінату, згодом – на Луцькому картонному комбінаті. Однак промислових обсягів та централізованого виробництва до моменту відкриття заводу у компанії не було.

Влітку цього року Валентин Фречка здобув ІІ місце на Премії молодих винахідників конкурсу European Inventor Award 2024.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сайт та фейсбук-сторінка Releaf PAPER & BAGS, фейсбук-сторінка Валентина Фречки

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