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Команда Tour de Ukraine презентувала фільм про зимове Закарпаття

17 Лютого 2025 4

Мультимедійна команда Tour de Ukraine представила атмосферний зимовий фільм про туристичні об’єкти й особливості Закарпаття.

Новий фільм Tour de Ukraine – це вже друга така відеорозповідь про Закарпаття від команди проєкту. Першу – про квітуче Закарпаття – команда презентувала у травні 2023 року.

У новому фільмі його автори розповідають, зокрема, про гідрологічний заказник – дике високогірне Озірце та про Обавський камінь, котрий колись був вулканом.

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У відео можна побачити й почути історію казкового засніженого Невицького замку та старого військового бункера грандіозної оборонної лінії Арпада, що колись була облаштована серед Карпатських хребтів.

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Команда проєкту завітала в закарпатську «столицю» паприки – Велику Добронь, розповіла про екокурот та екоферму, де плекають виробництво крафтових сирів, погуляла Старим селом у Колочаві й навідалася у місцеві санаторії.

А ще – пройшла Шляхом гуні та привідкрила секрети створення цього традиційного для горян домотканого вовняного одягу.

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«Зимовий фільм – атмосферне і гідне продовження одного з найбарвистіших напрямів нашого проєкту та України, і ми щиро сподіваємось, що він додасть вам настрою, сил і віри в нашу перемогу та й в нас самих», – запрошує команда проєкту до перегляду нового фільму про зимове Закарпаття.

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Зимова Колочава

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Tour de Ukraine

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