Команда Tour de Ukraine презентувала фільм про закарпатський Виноградів

24 Вересня 2025 35

На каналі Tour de Ukraine вийшов новий випуск циклу “Міста сили”. Цього разу знімальна група розповідає глядачам про Виноградів – місто на півдні Закарпаття.

Як зазначають творці фільму, Виноградів – особливе місто, що виросло в підніжжі згаслого вулкана й відоме виноградними лозами, цілющими мінеральними джерелами та багатою історією.

“Південь Закарпатської області направду розриває стереотипи і надзвичайно нагадує Середземномор’я. Колись тут і справді розливалось давнє море, тепер солодкий південь регіону вкритий морем винограду, що росте на скелях і досі гріється термальними джерелами вулканічної доби, як і тутешні жителі та гості локального курорту Теплиця”, – діляться враженнями від візиту автори фільму.

У відео відтворено атмосферу сонячної Закарпатської рівнини, показано знамениту резиденцію баронів Перені й дерев’яний Новоселицький храм Успіння Пресвятої Богородиці. Також знімальна група завітала на екзотичні кизилові плантації, які свого часу рятували Європу від чуми. І, звісно, – виноградники, відомі далеко за межами Закарпаття.

Це вже не перший відеофільм команди Tour de Ukraine, знятий про Закарпаття. Так, влітку 2024 року знімальна група представила відеорозповідь про закарпатське село Кваси. А у січні 2025-го – презентували фільм про зимове Закарпаття, який знімали в нацпарку «Синевир», на гірськолижних курортах області, в «Старому селі» у Колочаві тощо.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото з Фейсбук сторінки Валерії Мікульської

