Команда Tour de Ukraine презентувала фільм про закарпатський Виноградів

На каналі Tour de Ukraine вийшов новий випуск циклу “Міста сили”. Цього разу знімальна група розповідає глядачам про Виноградів – місто на півдні Закарпаття.

Як зазначають творці фільму, Виноградів – особливе місто, що виросло в підніжжі згаслого вулкана й відоме виноградними лозами, цілющими мінеральними джерелами та багатою історією.

“Південь Закарпатської області направду розриває стереотипи і надзвичайно нагадує Середземномор’я. Колись тут і справді розливалось давнє море, тепер солодкий південь регіону вкритий морем винограду, що росте на скелях і досі гріється термальними джерелами вулканічної доби, як і тутешні жителі та гості локального курорту Теплиця”, – діляться враженнями від візиту автори фільму.

У відео відтворено атмосферу сонячної Закарпатської рівнини, показано знамениту резиденцію баронів Перені й дерев’яний Новоселицький храм Успіння Пресвятої Богородиці. Також знімальна група завітала на екзотичні кизилові плантації, які свого часу рятували Європу від чуми. І, звісно, – виноградники, відомі далеко за межами Закарпаття.

Це вже не перший відеофільм команди Tour de Ukraine, знятий про Закарпаття. Так, влітку 2024 року знімальна група представила відеорозповідь про закарпатське село Кваси. А у січні 2025-го – презентували фільм про зимове Закарпаття, який знімали в нацпарку «Синевир», на гірськолижних курортах області, в «Старому селі» у Колочаві тощо.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук сторінки Валерії Мікульської

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.