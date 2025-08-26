Колишнього поліцейського Івана Белецького мобілізували в Ужгороді. Що відомо

Закарпатське ОТЦК та СП опублікувало коментар щодо мобілізації колишнього поліціянта, ветерана російсько-української війни Івана Белецького. Чоловіка мобілізували, оскільки він “перебував у розшуку” й “не з’явився щодо своєчасного уточнення облікових даних”. Натомість знайомі та друзі Белецького стверджують, що це помста екс-поліцейському за його проактивну позицію та критику влади.

Нагадаємо, що ввечері 25 серпня ужгородка Мирослава Копинець заявила про те, що Івана Белецького “забрали”. На світлинах, які вона оприлюднила, видно, що чоловіки, які затримали Белецького, були у балаклавах. На відео з камер спостережень, яке поширила журналістка Олена Мудра видно, що сам Белецький з бандажем на руці після нещодавньої операції спротиву не чинив. Копинець також заявила, що її “били по руках”.

Що кажуть у Закарпатському ОТЦК та СП?

На сторінці Закарпатського ОТЦК та СП стверджують, що Іван Белецький своєчасно не оновив свої облікові дані після звільнення з поліції, й перебував у розшуку.

“Під час проведення спільних заходів з оповіщення громадян мобілізаційного віку було виявлено громадянина України, який перебував у розшуку та встановлено, що він нещодавно був звільнений зі служби в Національній поліції України за порушення службової дисципліни й не виконав обов’язок, передбачений статтею 22 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, щодо своєчасного уточнення облікових даних”.

Також повідомили, що ВЛК визнала його придатним до проходження військової служби без обмежень” та призначила “до однієї з команд для подальшого проходження служби”.

Дружина Івана Белецького Ірина Пацкан у коментарі Суспільному сказала, що нещодавно чоловік переніс операцію, у нього вилучили суглоб.

Раніше у своєму дописі на фейсбук, Белецький писав, що “не боїться потрапити до армії”:

“Бачу, хтось думає, я боюсь потрапити в армію. В 128 бригаді ЗСУ я служив у 2014-2016 роках. Так само одним з перших добровільно пішов у зону бойових дій у 2022-му. Тому, просто вернусь до своїх”.

Чому Белецького звільнили з поліції?

Кілька днів тому Іван Белецький повідомив на своїй сторінці у фейсбуці про те, що керівництво звільнило його з поліції через те, що він допоміг ветеранам війни “досягти справедливості”, передавши їм відео з доказами неправомірної поведінки представників ТЦК. Йдеться про інцидент наприкінці червня 2025 року, коли в Ужгороді двоє представників ТЦК принижували Олександра Усенка, який має II групу інвалідності, запитанням про те, «де він купив інвалідність». Після публічного розголосу представники ТЦК перепросили у ветерана.

Водночас у поліції у коментарі Суспільному повідомили, що звільнили Белецького через незаконну передачу службової інформації:

“Таке рішення було прийнято дисциплінарною комісією в результаті ряду вчинених ним порушень службової діяльності та чинних нормативних актів, якими керуються поліціянти, зокрема, це і передача службової інформації, у цьому випадку відео зі службових технічних пристроїв стороннім особам”.

Водночас вранці 26 серпня лідер Карпатської Січі Тарас Деяк у своєму дописі на Facebook заявив, що відео, яке могло стати причиною звільнення, Белецький не передавав: “Івана Белецького звільнили з поліції незаконно, бо ніяких відео він Олександру [Усенку] не передавав і ніякого прямого відношення до відновлення справедливості в тій ситуації не мав”.

Ветеран Констянтин Кашула також підтвердив, що відео з камер спостереження з будинку напроти він дістав сам, без допомоги Белецького.

Зоряна Попович, Галина Гичка, Varosh,

Фото: Facebook сторінка Івана Белецького