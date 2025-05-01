У рамках культурного фестивалю «Lviv Gallery Weekend», у галереї Intellias Art Point у Львові триває виставка закарпатського художника Павла Фулея «Коли розквітає колективна спадщина».

Як розповів у коментарі Varosh Павло Фулей, на виставці представлені роботи, створені впродовж 2023-2025 років, включно із найновішими творами. Експозиція відображає багатство українських традицій і їхнє значення для сучасного суспільства.

Концептуально виставка поєднала три серії робіт: «Українські народні танці»,«Медовий спадок», «Набуток». За словами художника, йдеться не про теми як такі, а про «способи бути в культурі».

«На виставці «Коли розквітає колективна спадщина» представлено роботи, в яких я досліджую, як культура зберігається й оновлюється через спільні дії. Виставка розкриває традицію як живу структуру – втілену, ритмічну, уважну до форми. Мене цікавить не абстрактна пам’ять, а втілене знання, що передається через звичку, ритм і жест», – каже Павло Фулей.

Тож на експозиції глядач може побачити спадщину не як артефакт. Ця виставка – про присутність, про щоденне як носія спадщини.

«Колективна спадщина розквітає тоді, коли ми поруч – коли слухаємо, дивимось, торкаємось, ділимося навіть мовчки, коли культура проходить крізь тіло і живе у знайомих відчуттях, тихих жестах і щоденних діях», – ділиться художник.

У представленій експозиції – 12 робіт, а також керамічна ваза, які були створені у колаборації з брендом Lebet. Проєкт має назву «Коломийки» і є авторським задумом Павла Фулея.

Каже: втілював його, надихнувшись українською культурою та, зокрема, народним танцем: «Коломийки, які я бачив із дитинства, стали джерелом натхнення для цього мистецького дослідження».

Окрему увагу в роботах, представлених на виставці, присвячено бджолам. Паво Фулей пояснює: «Втрата бджіл загрожує екосистемам, а втрата культури – національній ідентичності. І в тому, і в іншому випадку важливо берегти коріння – щоби мало що рости. Щоби мало куди квітнути».

Виставка «Коли розквітає колективна спадщина» триватиме у галереї Intellias Art Point (Львів, вул. Панаса Мирного, 24) до кінця дня 21 травня.

Про Павла Фулея

Художник Павло Фулей народився у 2001 році в селі Голятин, Міжгірського району, Закарпатської області. Наразі живе та працює в Києві.

У 2020 році закінчив Ужгородський фаховий коледж мистецтв ім. А. Ерделі. Опісля продовжив навчання в Закарпатській академії мистецтв, яку закінчив у 2024 році.

У своїй художній практиці Павло Фулей переважно досліджує традиційну українську культуру Закарпатського регіону та її сучасні переосмислення. Його творчість часто спирається на український фольклор, знаходячи натхнення в традиційній музичній спадщині й водночас переосмислюючи теми «культурної спадщини» у новому контексті.

Художник позиціонує культуру як метафору трансформаційних змін, підкреслюючи живопис і музику як впливові засоби, здатні здійснювати конструктивні зрушення в моделях ідентичності громади.

Митець Павло Фулей створює кілька мистецьких ліній, серед яких дослідження теми “Набуток”, де він переплітає мистецтво з культурною історією через естетику українських народних цінностей, та теми української ситуації існування бджіл як частини культури та екосистеми.

Роботи митця здебільшого виконані олійними фарбами на полотні з використанням змішаної техніки.

Мистецтво як мова, що не потребує перекладу

«Як митець, я занурююся в глибини української культурної традиції та фольклору. Моя творчість – це розповідь про моє коріння, про те, що наповнює мене зсередини. Я щиро захоплююся простотою та витонченістю народного мистецтва, його піснями, танцями та звичаями, які для мене є справжнім проявом культурної мудрості.

Я вірю, що мистецтво має потужний вплив на суспільство, здатне змінювати погляди та руйнувати застарілі стереотипи. У своїй творчості я завжди прагну рухатися вперед, експериментувати з новими техніками, не втрачаючи при цьому зв’язку з власною ідентичністю та культурою. Моя місія полягає у збереженні та відродженні багатогранної народної культури, надаючи їй нове життя в сучасному контексті.

Мистецтво для мене – це мова, яка не потребує перекладу. Воно дозволяє мені відображати минуле і сучасне через чуттєві образи, розповідати історії на полотні, передавати емоції, створювати фантастичні образи та відтворювати навколишній світ таким, яким я його бачу. Це простір, де я не боюся експериментувати та кидати виклики самому собі, ділитися своїм світоглядом з іншими», – каже Павло Фулей.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Павлом Фулеєм

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