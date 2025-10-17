Колочава та Синевирська Поляна стали найкращими туристичними селами світу у 2025 року

Колочава та Синевирська Поляна на Закарпатті стали одними з 52-х сіл, які отримали престижне визнання від Всесвітньої туристичної організації ООН (UN Tourism) у рамках всесвітньої ініціативи “Найкращі туристичні села”. Нагородження відбулося в китайському місті Хужоу, повідомили в Державному агентстві розвитку туризму в Україні.

Обидва населені пункти розташовані неподалік озера Синевир – однієї з найвідоміших природних перлин Карпат.

“Два неймовірні села Закарпаття, два приклади того, що туризм — це шлях до стійкості, розвитку, економічного зростання. Такі відзнаки дуже важливі для України, особливо у часі війни. Адже попри всі обставини, громади продовжують працювати, зростати, покращувати туристичний продукт і послуги, приймати гостей, втримувати економіку”, – каже голова Державного агентства розвитку туризму Наталя Табака.

Голова Колочавської громади Василь Худинець каже, що статус одного з найкращих туристичних сіл у світі дасть Колочаві нові можливості для розвитку — вихід на міжнародну арену, залучення інвестицій нових, розширення партнерств, зростання туристичної привабливості та впізнаваності.

— Ми підготували заявку обсягом близько 50 сторінок англійською мовою, створили промоційний відеоролик, презентацію, добірку фотографій і матеріалів, що показують унікальність Колочави. Це була кропітка командна праця, дуже нам допомогли працівники Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ), які підказували що і як треба правильно написати, на чому акцентувати увагу, а що виключити. Ми щиро раді, що наші зусилля були оцінені на найвищому рівні. Колочава — це село, яким дійсно є чим пишатися, і тепер про нього знає весь світ, — підсумовує Василь Худинець.

Жити серед гір: чому гірські регіони мають свій статус і потребують особливої уваги

Колочава та Синевирська Поляна: чим вони відомі

Колочава відома в Україні, як “село 10 музеїв”, адже саме тут знаходиться скансен “Старе село”, музей вузькоколійки, військово-історичний музей “Лінія Арпада” та інші. Навесні туристи масово приїжджають у село, щоб побачити масове цвітіння шафрану Гейфеля, а влітку — щоб скуштувати ріплянку на єдиному у своєму роді Фестивалі Ріплянки. До речі, ця страва ввійшла до списку нематеріальної культурної спадщини Закарпаття.

Ольбрахт, Шугай, Колочава та українка з нагородою від Чехії: історія Наталії Тумарець та її родини

Інше закарпатське село, яке ввійшло до списку найкращих туристичних сіл, — Синевирська Поляна. Саме у Синевирській громаді знаходиться Синевирське озеро — найбільш високогірне озеро Українських Карпат. Майже 80% території цієї громади займає національний парк “Синевир” з буковими пралісами, які мають статус Світової природної спадщини ЮНЕСКО. А ще тут можна відвідати Центр реабілітації бурих ведмедів, де рятують клишоногих після їх перебування у господарів-кривдників. А віднедавна у громаді почали розвивати сталий туризм та формувати свій еко-бренд.

Восени 2022 у громаді вирішили відродити вівчарство — традиційний промисел горян. Для цього спеціально закупили овець гірськокарпатської породи. А у липні 2024 року у Синевирській Поляні відкрили дегустаційний зал “Вівчарський хутір”, де можна придбати 4 традиційні сири — будз, копчений будз, вурду та бриндзу та інші натуральні продукти.

Місія (не)можлива: берегти природу й розвиватися — як гірська Синевирська громада формує свій екобренд

Що цікаво знати про програму

Програма Best Tourism Villages діє з 2021 року і підтримує сільські громади, які використовують туризм для сталого розвитку, збереження культурної спадщини та покращення життя місцевих жителів. За чотири роки роботи ініціатива отримала понад 800 заявок зі 100 країн світу. Наразі мережа об’єднує понад 250 сіл з майже 60 країн.

Міжнародна Консультативна рада ООН Туризм оцінює кандидатів за дев’ятьма критеріями сталого розвитку: культурні та природні ресурси, збереження спадщини, економічна, соціальна та екологічна сталість, розвиток туризму, ефективне управління, інфраструктура та безпека.

Статус найкращого туристичного села разом з закарпатськими Колочавою та Синевирською Поляною, отримала й прикарпатська Криворівня.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Галина Гичка, Varosh

Фото: Державне агентство розвитку туризму в Україні

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.