Колективне звернення до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України та Ужгородської міської ради щодо будівництва 13-поверхівки впритул до історичного ареалу підписують ужгородці. Мова йде про будівництво 13-поверхового будинку на Студентській набережній, прямо біля Ротарі-парку та району Малий Ґалаґов, унікальної міжвоєнної спадщини міста.

— Захисники історичної спадщини Ужгорода вже скеровували звернення до міністерства на регіональному рівні та спілкувалися у форматі запитів на доступ до публічної інформації. З відповідей міністерства було зрозуміло, що вони вважають забудову незаконною, втім нічого не роблять для її припинення, — розповів Varosh один з активістів Олександр Ровняк.

“Згідно офіційної позиції, будівництво по вул. Закарпатській 1Д, Ужгород не має погодження від Міністерства, а отже визнане самим Міністерством незаконним, — йдеться в Колективному зверненні. — Також, міністерство офіційно заявляє, що має інструменти впливу для припинення вищевказаного будівництва, а саме “видання розпоряджень та приписів”. Такі інструменти Міністерство може застосовувати у випадку початку непогоджених робіт.

Джерелом обурення громади є той факт, що попри позицію міністерства, роботи продовжуються вже не перший місяць, щодня, у всіх на очах. На фоні цього, складається враження про абсолютну неспроможність та бездіяльність співробітників Міністерства. Тобто, роботи, які визнані незаконними Міністерством, тривають щодня вже понад чотири місяці, на обʼєкті вже підростає перший поверх, всі це бачать, але заходів нема”.

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Виправити помилку в Історико-архітектурному плані міста

Водночас Ужгородську міську раду містяни просять якнайшвидше усунути критичну проблему з Історико-архітектурним опорним планом м. Ужгород. Нагадаємо, цей документ має багато помилок, які дають можливість саме в історичному центрі будувати висотні будинки, а десь на периферії забороняє таке будівництво.

— В районі історичної забудови має бути чітко прописано всі дозволені і заборонені моменти. В нинішньому опорному плані є багато помилок, вимоги для будівництва в історичній ділянці міста менші, ніж в охоронній зоні 2 категорії, — пояснив Varosh архітектор, член містобудівної ради Олександр Шеба. — Питання з прискоренням допрацювання історико-архітектурного опорного плану забудови міста вже не раз виносилося на містобудівній раді і на консультативній раді в області, але наразі реальних кроків нема.

Наразі, як сказав Олександр Ровняк, станом на 13 годину середи, 11 грудня, зібрали вже понад 200 підписів. “Будемо збирати близько тижня. Розраховуємо на 1000+ підписів”. — каже він.

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Підписати звернення до міністерства культури та міської ради можна тут.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані ініціативною групою

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