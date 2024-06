Колаборація ужгородських компаній перемогла на конкурсі з дизайну

Колаборація ужгородської студії синтезу ідей Suprasoul та компанії Inflame виграли в номінації The Very Best of у конкурсі Ukrainian Creative awards 2024.

Переможці

До короткого списку переможців вийшли три роботи студії у сфері дизайну: дизайн Міжнародного Карпатського гірського кінофестивалю, БФ Keep going, який використовує ЗМІ, щоб привернути увагу людей, які трансформували свій бізнес, і підтримати армію в умовах війни та власне переможець — ужгородська компанія з виробництва 100% екологічного біопалива та аксесуарів для розпалювання Inflame.

— Це не вперше ми подаємося на цей конкурс, цього разу подали роботи в категоріях бренд-дизайну та айдентики, — розповів Varosh засновник та креативний директор Suprasoul Тібор Товт. — Для CMIFF ми розробили оновлену айдентику і супроводжували комунікацію під час проведення фестивалю. Подали також роботу для Keep going та дизайн пакування для Inflame, які виготовляють біопаливо. Всі три роботи увійшли до фіналу. В цій категорії — бренд-дизайну та айдентики — найбільша конкуренція: було подано близько 2 тисяч робіт, в шортліст потрапляє в середньому до 10 робіт.

Знайти свій візуальний стиль

Тібор Товт розповів: заснував студію, бо хотів, щоб у локального бізнесу на Закарпатті був доступ до якісного дизайну світового чи європейського рівня. На Закарпатті працьовиті люди, мають хороші ідеї, але коли доходить до оформлення робіт, комунікації і цінності компанії, то люди переважно граються з цінами та знижками. Це значить, що їм ніколи не вдасться сформувати нормальний бренд, тому що люди завжди будуть обирати дешевше.

— Інша сторона медалі — те, що коли бізнес рекламується, то це формує візуальне середовище нашого оточення. Реклами, вітрини знаходяться в публічному просторі і формують наш візуальний смак. Це свого роду візуальне забруднення. Це формує культуру і комфорт існування в середовищі. Це і було метою заснування нашої студії — надати локальному бізнесу можливість доступу до якісного, світового рівня дизайну і ми робимо це і тепер. Допомагаємо знаходити підприємствам свій голос, свій візуальний стиль, будувати бренди, які даватимуть справжню цінність клієнтам, — каже дизайнер.

Зараз студія працює над виведенням inflame на європейський ринок.

Зробили акцент на іншому

Тібор Товт пояснив: коли всі товари виглядають однаково, то люди вибиратимуть за ціною. За прикладом: все вугілля — чорне з червоним відтінком. Дизайнери ж вирішили створити протилежний ефект і зробити акцент на іншому.

— Якість товару, екологічність — це базова лінія Inflame, але замість того, щоб говорити про якісні характеристики товарів, ми копнули глибше і вирішили поставити акцент на зеленому кольорі і крафтових кольорах для основи. Доповнили це все ілюстраціями антропоморфних персонажів з головами тварин, які зображені в абсолютно звичних і “дружніх” ситуаціях та сценах: барбекю на задньому дворі чи рибалка, спілкування біля багаття чи грилю тощо. Це про близькість, про тепло, про тепло відносин. Ми побудували візуальний стиль таким чином, щоб комунікувати ці цінності.

Артур Мигалко, співзасновник Inflame, розповів Varosh, що перемога в конкурсі показала, що компанія обрала правильну стратегію розвитку:

— Це приємне визнання наших трудів. Додаткові продажі ми від цієї перемоги не отримаємо, але це відкриває більше розуміння нашого бренду.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Suprasoul

