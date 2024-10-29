Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Книги Олександра Гавроша та Андрія Любки – у довгих списках премії Книга року BBC-2024

29 Жовтня 2024 19

BBC Україна оголосила довгі списки щорічної літературної премії Книга року BBC-2024. У довгих списках, серед інших – також і закарпатські письменники Олександр Гаврош та Андрій Любка.

Традиційно літературну премію проводять у трьох номінаціях: «Книга року BBC», «Дитяча книга року BBC» та «Книга року BBC-Есеїстика».

Книга Олександра Гавроша «Фортель і Мімі: майже казкова історія» увійшла до довгих списків премії у номінації «Дитяча книга року ВВС».

Тим часом книга Андрія Любки «Війна з тильного боку» – у лонглісті премії у номінації «Книга року BBC-Есеїстика».

Загалом до довгих списків премії увійшли 40 видань з-поміж 154 книжок, поданих видавництвами на конкурс. До складу журі цього року увійшли професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, письменниця й радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало, професор Канзаського університету Віталій Чернецький та головна редакторка BBC Україна Марта Шокало.

Премію Книга року BBC проводять з 2005 року, цьогоріч вона відбудеться вже вдвадцяте. Вона проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Фінал конкурсу з оголошенням переможців відбудеться 12 грудня. Переможці в кожній номінації отримають грошові премії, а видавці книг-переможців – право використовувати логотип премії Книга року BBC на наступних виданнях.

Торік головну премію «Книга року BBC-2023» здобув роман «Драбина» Євгенії Кузнєцової. У номінації «Дитяча книга року» перемогла книга Івана Малковича «Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції». А перемогу в номінації «Есеїстика» журі присудило дослідженню Ростислава Семківа «Пригоди української літератури».

Довгі списки Книги року ВВС-2024

Номінація Книга року ВВС-2024 (15 видань):

Номінація Дитяча Книга року ВВС-2024 (14 видань):

Номінація ВВС-Есеїстика-2024 (11 видань):

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ВВС Україна

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # Андрій Любка # Книга року BBC-2024 # Книга року BBC-2024 довгі списки # новини Varosh # Олександр Гаврош # премія Книга року BBC-2024

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Прибери сміття – отримай подарунки: закарпатець запустив унікальну всеукраїнську ініціативу

“Подарунок від Янгола”: на Закарпатті стартувала передріздвяна акція

У Мукачеві відкрили оновлену дитячу Академію Успіху – сучасний простір для розвитку та навчання дітей

Центр рукокрилих для збереження кажанів відкрили в Берегові