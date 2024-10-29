Книги Олександра Гавроша та Андрія Любки – у довгих списках премії Книга року BBC-2024

BBC Україна оголосила довгі списки щорічної літературної премії Книга року BBC-2024. У довгих списках, серед інших – також і закарпатські письменники Олександр Гаврош та Андрій Любка.

Традиційно літературну премію проводять у трьох номінаціях: «Книга року BBC», «Дитяча книга року BBC» та «Книга року BBC-Есеїстика».

Книга Олександра Гавроша «Фортель і Мімі: майже казкова історія» увійшла до довгих списків премії у номінації «Дитяча книга року ВВС».

Тим часом книга Андрія Любки «Війна з тильного боку» – у лонглісті премії у номінації «Книга року BBC-Есеїстика».

Загалом до довгих списків премії увійшли 40 видань з-поміж 154 книжок, поданих видавництвами на конкурс. До складу журі цього року увійшли професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, письменниця й радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало, професор Канзаського університету Віталій Чернецький та головна редакторка BBC Україна Марта Шокало.

Премію Книга року BBC проводять з 2005 року, цьогоріч вона відбудеться вже вдвадцяте. Вона проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Фінал конкурсу з оголошенням переможців відбудеться 12 грудня. Переможці в кожній номінації отримають грошові премії, а видавці книг-переможців – право використовувати логотип премії Книга року BBC на наступних виданнях.

Торік головну премію «Книга року BBC-2023» здобув роман «Драбина» Євгенії Кузнєцової. У номінації «Дитяча книга року» перемогла книга Івана Малковича «Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції». А перемогу в номінації «Есеїстика» журі присудило дослідженню Ростислава Семківа «Пригоди української літератури».

Довгі списки Книги року ВВС-2024

Номінація Книга року ВВС-2024 (15 видань):

Катерина Бабкіна. Мам, пам’ятаєш? – Київ: Білка, 2024

Павло Паштет Белянський. Битись не можна відступити. – Харків: Віват, 2024

Олена Демір. Анфілада. – Тернопіль: Богдан, 2024

Наталка Доляк. Як її не любити. – Київ: Темпора, 2024

Марина Єщенко. Хороша пам’ять. – Харків: ВД “Фабула”, 2024

Юлія Ілюха. Мої жінки/My women. – Київ: Білка, 2024

Маркіян Камиш. Хазяїн. – Харків: Фоліо, 2024

Олег Костюк. Страйколоми (переклад з рос.). – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2024

Сергій Лущик. Ermetismo. – Київ: Темпора, 2024

Степан Процюк. Пан. Роман про Євгена Чикаленка. – Брустури: Дискурсус, 2024

Валерій Пузік. Мисливці за щастям: збірка воєнної прози. – Харків: Віват, 2024

Галина Тарасенко. Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. – Київ: ВД “Орландо”, 2024

Наталя Тисовська. Справа про чорну ропу. – Київ: Нора-Друк, 2024

Фоззі. Хеві-метал. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Артем Чех. Song of the Open Road (Пісня відкритого шляху). – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024

Номінація Дитяча Книга року ВВС-2024 (14 видань):

Анна Багряна. Годинник Аріадни. – Тернопіль: Богдан, 2023

Ганна Булгакова. Кози з носа та інші копалини в мені. – Харків: Ранок, 2024

Христя Венгринюк. Моя мама – гора. – Харків: Віват, 2024

Олександр Гаврош. Фортель і Мімі: майже казкова історія. – Тернопіль: Богдан, 2024

Вікторія Задорська. Скелети з шафи моєї бабці. – Брустури: Дискурсус, 2024

Василь Карп’юк. Чудернацька карпатська історія. – Брустури: Дискурсус, 2024

Марина Макущенко. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Леся Мовчун. Як виростити супербабусю? – Київ: ВГ “Ще одну сторінку”, 2024

Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Сергій Пантюк. Фікус Бенджамін розповідає про щастя. – Тернопіль: Богдан, 2024

Ростислав Попський. Зірка шукає море. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Світлана Ройз. Сміховисько. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Ольга Саліпа. Скарби у скриньці з різдвяного печива. – Харків: Фоліо, 2023

Уляна Чуба. Король-малюк. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Номінація ВВС-Есеїстика-2024 (11 видань):

Станіслав Асєєв. Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала. – Київ: Чорна Гора, 2024

Максим Беспалов. У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію. – Львів: Локальна історія, 2024

Ольга Карі. Та що ти знаєш про війну?! – Київ: ВГ “Ще одну сторінку”, 2024

Таня Касьян. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни. – Київ: Лабораторія, 2024

Мирослав Лаюк. Бахмут. – Київ: Українер, 2023

Андрій Любка. Війна з тильного боку. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024

Марічка Паплаускайте. Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці. – Київ: Лабораторія, 2024

Максим Розенфельд. Фасади. Харків. – Харків: АССА, 2024

Юрій Рокецький. “Всьо чотко!” Сергій Кузьмінський і “Брати Гадюкіни”. – Київ: Наш Формат, 2024

Антон Санченко. На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря. – Тернопіль: Богдан, 2024

Олена Чернінька. Лемберґ: мамцю, ну не плач. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ВВС Україна

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