Книгу “Винна історія Закарпаття” презентували в Ужгороді

«Винна історія Закарпаття» – це результат 2-річної роботи колективу авторок: журналістки та письменниці Тетяни Літераті, співзасновниці винного простору “СироВина” Ольги Тоїчкіної та власниці й директорки компанії «OAK & WINE» LLC та ТМ Bousinage Вікторії Алексович.

«Винна історія Закарпаття» – це книга про історію становлення виноградарства й виноробства Закарпаття у різні історичні періоди, про притаманні для краю найпоширеніші сорти винограду, розповіла у коментарі Varosh співавторка видання Тетяна Літераті.

Позаяк це – науково-популярне видання, то й написана книга легкою й доступною мовою, а отже буде цікавим всім, хто любить Закарпаття і цікавиться його історією в різних проявах.

«Історія Закарпаття нерозривно пов’язана із розвитком виноградарства і виноробства. Тож ми спробували проаналізувати винну історію краю від найдавніших часів, від перших згадок про виноградарство на території сучасного Закарпаття і донині. Вивчили, які за різних влад були плюси і мінуси, що відбувалося з галуззю, скільки гектарів винограду було засаджено в різні історичні періоди, які сорти у виноробних регіонах культивували, як за ними доглядали, чим вони відрізнялися», – розповіла Тетяна Літераті.

Для упорядкування книги авторки багато працювали у бібліотеках та архівах, а також шукали тематичні матеріали в газетах, що виходили в різні часи. Паралельно – зустрічалися й розмовляли з виноробними родинами, працівниками виноробних підприємств, що колись працювали в області.

Винна історія Закарпаття сягає 1247 року

Найдавніша згадка про виноробство на Закарпатті, яку вдалося відшукати авторкам, сягає 1247 року і пов’язана із Береговим, яке тоді мало назву Лупретгазо.

«У 1247 році угорський король Бейло IV видав грамоту, відповідно до якої мешканці міста мали віддавати десятину з виноградника священникові, а під час сюрета, тобто збору врожаю, – годували обідом та вечерею збирачів цього мита. Тобто на той час навколо Берегова, тодішньої Лупретгази, вже були виноградники, і з кожного виноградника десятина врожаю йшла священникам», – пояснила Тетяна Літераті.

Загалом книга має 7 розділів, кожний із яких розповідає про розвиток виноградарства й виноробства на різних історичних етапах. Окремий розділ присвячено філоксері, яка свого часу знищила чимало європейських і, відповідно, закарпатських виноградників.

Філоксера – це невеличка комашка, яка є найбільшим шкідником винограду. У другій половині XIX століття ця комаха була завезена зі США в Європу й завдала великої шкоди виноградній галузі у різних країнах.

Ще один розділ – завершальний, сьомий – представляє підбірку сортів винограду, які були притаманні Закарпаттю, але в наш час майже не зустрічаються, а також ті, що були колись знищені філоксерою й після цього так і не відроджені.

«Ми зібрали найпоширеніші давні локальні автентичні сорти винограду – описали, які вони і яке вино з них виготовлялося. Тобто, закриває книгу така підсумкова підбірка притаманних для Закарпаття сортів», – сказала Тетяна Літераті.

Особливості обкладинки та ілюстрацій

Обкладинку для книги «Винна історія Закарпаття» створював відомий сучасний український фотохудожник Валентин Бо. На світлині можна побачити винну пляшку, яка плавно переходить у келих, в якому плавають неочищені ягоди винограду.

Частково книга ілюстрована тематичними світлинами різних періодів. Частково ілюстрації для видання готувала дизайнерка Єлизавета Григор’єва за допомогою штучного інтелекту.

У підсумку книга вийшла велика, кольорова й дорога, фактично подарункове видання. Тож аби всі охочі могли з нею ознайомитися, авторки планують передати кілька примірників у місцеві бібліотеки та різні установи й організації, зокрема в Державний архів Закарпатської області, бібліотеку Закарпатського обласного краєзнавчого музею та на кафедру плодоовочівництва та виноградарства біологічного факультету УжНУ.

Де і як можна придбати книгу

Наразі книгу презентували на закритій камерній презентації у присутності дотичних до виноградарства й виноробства фахівців, представників консульств тощо. Найближчим часом запланована також ще одна, тепер уже відкрита презентація, де почути про історію книги зможуть усі охочі.

Наразі книга «Винна історія Закарпаття» доступна для придбання в онлайн-крамниці видавництва «Рік-У», де вона власне і вийшла. А вже незабаром видання надійде у продаж у всі книгарні області та в перспективі – України.

У планах також – переклад книги англійською та угорською мовами.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані авторками книги “Винна історія Закарпаття”

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