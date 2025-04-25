Книгу про полеглого закарпатця Володимира Дев’яна, котрий загинув за Україну під Бахмутом, написав його батько, Володимир Дев’ян-старший.

Презентація книги «Доброволець (Спогади про сина)» відбулася напередодні в ужгородському ліцеї «Лідер». Книга заснована на особистих спогадах батька, його листуванні з сином Володимиром, телефонних розмовах та смс-повідомленнях, а також містить розповіді побратимів полеглого захисника.

Передмову до книги написала журналістка, мати одного з учнів ліцею «Лідер» Наталія Петерварі. Ще одна школярка, десятикласниця Анна Курах створила ілюстрацію для книги, яку подарувала родині Героя, розповіла у коментарі Varosh редакторка видання, вчителька української мови та літератури Галина Пащук.

Мешканець села Голубине Полянської громади Володимир Дев’ян до великої війни працював будівельником, від початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Воював у складі 128-ї закарпатської бригади, брав участь у звільненні окупованих населених пунктів. Наприкінці 2022 року воїн загинув під Бахмутом, рятуючи побратимів.

У 2023 році президент Володимир Зеленський посмертно нагородив 29-річного полеглого захисника орденом “За мужність” III ступеня.

Кошти з продажу книги спрямують на підтримку ЗСУ

Над створенням книги у пам’ять про сина батько Володимир Дев’ян працював близько року. Перша презентація видання відбулася у рідному селі полеглого захисника наприкінці 2024-го.

На презентацію книги «Доброволець» в Ужгороді завітала родина Героя – мати й батько, який є автором книги, дружина полеглого захисника Вікторія та двійко їхніх дітей. Також були присутні представники обласної влади, капелани, бойові побратими полеглого захисника.

Автор книги, батько Володимир Дев’ян поділився спогадами про сина, розповів, як створював книгу, і як багато героїчної та гіркої правди про війну ще не ввійшло до видання, сказала Галина Пащук.

Книга «Доброволець» вийшла невеликим тиражем у кілька сотень примірників. Під час презентації автор видання, Володимир Дев’ян передав примірники книги у шкільні та обласну бібліотеки, подарував присутнім на зустрічі воїнам, а також учням, які брали участь у підготовці видання та допомагали готувати презентацію.

Також книгу можна буде придбати у книгарнях, а всі кошти від її продажу спрямують на підтримку Збройних сил України.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Закарпатської ОВА

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