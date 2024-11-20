Книгу Антоніо Лукіча “Мої думки про кіно” презентували в Києві

Вийшла друком книга Антоніо Лукіча «Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій», перша презентація вже відбулась у Києві. Ідея перевести лекції сценариста в книгу належить видавцю, — розповів Varosh Антоніо Лукіч. Нагадаємо, Антоніо — родом з Ужгорода, режисер стрічок “Мої думки тихі” та “Люксембург, Люксембург”.

— Я ніколи не хотів писати книжки і тим більше когось повчати, — каже він. — Але видавець захопився ідеєю, зробити з моїх лекцій про сценаристику книжку, і пізніше захопив і мене такими думками. Думками надати форму накопиченим знанням, а раптом вони стануть комусь корисні? Ця книжка — це спроба вмістити прикладні знання про створення фільму в Україні на моєму досвіді. Я багато вчився, багато дивився, і все, що стало мені в нагоді до створення трьох сценаріїв, я переклав на текст. Спочатку це були лекції, а потім це перетворилось на такий собі сповідальний підручник з драматургії.

Антоніо Лукіч про «Люксембург, Люксембург» та кіно під час війни

Антоніо Лукіч пояснив: книга стане дійсно корисною тим, хто працює в сфері “оповіді”, тобто надає форму своїм історіям, пише сценарії і інколи потребує “звіритися” з тим, як творчий процес осмислення реальності в сценарії відбувається в когось іншого.

— Зазвичай книжки про те, як написати сценарій пишуть теоретики, і дуже рідко практики, ті, хто знімають фільму по факту написаного. Мабуть, це і є головна перевага цієї книжки-конспекту, — каже режисер.

Він каже: не має амбіцій бути саме книжковим письменником, але при цьому пише майже щодня сценарій для наступного фільму:

— Там, де в письменника є 10 сторінок, аби розказати щось, в сценариста лише 1. Сценарій це література зведена до дії. Тож хотілося би лишитись в своїй оригінальній професії.

Книга «Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій» вийшла накладом у 3 тисячі примірників, але ймовірно у видавництві Stretovych її будуть додруковувати: лишилось вже досить мало. Щодо презентацій у містах Україн і в тому числі в Ужгороді, то чоловік каже: це під питанням. Наразі книгу презентували тільки в Києві.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Видавництво Stretovych

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.