Книгарня Vivat відкриється в Ужгороді

Відкриття нової книгарні Vivat в обласному центрі Закарпаття відбудеться 7-8 грудня.

Впродовж двох днів з нагоди офіційного відкриття у книгарні триватимуть зустрічі з авторами, презентації книг та майстеркласи. Також заплановані тематичні акції та розіграші.

Так, 7 грудня о 16:00 відвідувачі книгарні матимуть нагоду долучитися до розмови із письменницями Дарою Корній та Оксаною Кузьмою. А вже о 18:00 тут відбудеться презентація дилогії Наталії Матолінець «Всі мої Ключі і Ґайя» та розмова із авторкою та блогеркою Дариною Мозговою про чаклунські роди, магічні пригоди та легенди.

Наступного дня, 8 грудня об 11:30, у закладі чекають на діток на майстерклас із виготовлення ляльки-мотанки. А о 14:00 у книгарні пройде зустріч із авторами Романом Голубовським та Катериною Антоненко.

Відвідувачі, що завітають на відкриття, зможуть покрутити колесо фортуни для отримання знижки до -20% на книжки Vivat та інших вигідних пропозицій. А ще – долучитися до розіграшу річної підписки на книжки Vivat, зареєструвавши чек від 700 ₴.

Книгарня Vivat працюватиме у самісінському центрі Ужгорода, на площі Шандора Петефі, 2.

Як відомо, із початку повномасштабного вторгнення в Ужгороді вже відкрилися дві «Книгарні Є», книгарня-кав’ярня “Паперова”, “Буква”, “КнигоЛенд”. Тепер же з’явиться і книгарня Vivat.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з інстаграму мережі Vivat

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