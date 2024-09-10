Книгарня “КнигоЛенд” з’явилась на проспекті Свободи в Ужгороді

В Ужгороді запрацювала нова книжкова крамниця всеукраїнської мережі книгарень «КнигоЛенд». Окрім класичної художньої літератури, наукової фантастики, детективів та книг для професійного розвитку, тут є розширений вибір навчальної літератури — підручників, методичних посібників та навчальних матеріалів.

— У книгарні плануємо проводити презентації книг та інші культурні заходи, що дозволить нашим гостям сповна насолоджуватися літературно-культурним ком‘юніті», — каже директор мережі книгарень «КнигоЛенд» Ігор Зарудко.

Книгарня розташована на проспекті Свободи, 29 і працює щодня з 9:00 до 20:00.

Додамо, що з часу повномасштабного вторгнення в Ужгороді відкрилися дві “Книгарні “Є””, книгарня-кав’ярня “Паперова”, “Буква”, а тепер — і “КнигоЛенд”.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: “КнигоЛенд”

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