Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Книгарня “КнигоЛенд” з’явилась на проспекті Свободи в Ужгороді

10 Вересня 2024 216

В Ужгороді запрацювала нова книжкова крамниця всеукраїнської мережі книгарень «КнигоЛенд». Окрім класичної художньої літератури, наукової фантастики, детективів та книг для професійного розвитку, тут є розширений вибір навчальної літератури — підручників, методичних посібників та навчальних матеріалів.

— У книгарні плануємо проводити презентації книг та інші культурні заходи, що дозволить нашим гостям сповна насолоджуватися літературно-культурним ком‘юніті», — каже директор мережі книгарень «КнигоЛенд» Ігор Зарудко. 

Книгарня розташована на проспекті Свободи, 29 і працює щодня з 9:00 до 20:00.

gal-251987
gal-251994
gal-252001

Додамо, що з часу повномасштабного вторгнення в Ужгороді відкрилися дві “Книгарні “Є””, книгарня-кав’ярня “Паперова”, “Буква”, а тепер — і “КнигоЛенд”.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: “КнигоЛенд”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# "КнигоЛенд" # "КнигоЛенд" в Ужгороді # книгарня # книги # новини Varosh # ужгород

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Фотокалендар “Ужгород-2025”: команда оголосила про збір світлин

65-річний веловолонтер з Полтавщини приїхав до Ужгорода. Олександр Каніболоцький про маршрути та волонтерство

З’явився офіційний тизер повнометражного мультфільму “Наша Файта”

5 закладів азійської кухні в Ужгороді, які варто відвідати