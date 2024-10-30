“Книга-фест” оголосила переможців у 12 номінаціях

Журі літературної виставки «Книга-фест», яка пройшла в Ужгороді тиждень тому, оголосило днями в атріумі Закарпатської ОВА переможців у 12 номінаціях. Конкурсні відзнаки та сувеніри оголосив голова журі – письменник, публіцист, перекладач, заступник голови Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України Василь Густі.

– «Фест-книга 2024» – «Августин Волошин. Найбільший муж наших новіших часів», упорядник Андрій Ребрик (видавництво «ТОВ Ребрик А.І.»);

– «Літературно-художнє видання: проза» – Дмитро Кешеля за книгу «Доживемо до зеленої травички» (видавництво «TIMPANI»);

– «Літературно-художнє видання: поезія» – Дмитро Кремінь за книгу «Мовчання волхвів» («ТОВ Ребрик А.І.»);

– «Наукове видання» – Йосип Турак, Юрій Яцина за книгу «Документальна історія лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді» (поліграфічне підприємство «Патент»);

– «Видання публіцистики» – Наталка Позняк-Хоменко за книгу «Без ротації» (видавництво «Джура»);

– «Животворне минуле» – Юрій Туряниця за книгу «Чехословацький період у житті Підкарпатської Русі» («РІК-У»);

– «Видання для дітей» – Галина Малик за книгу «Вуйко Йой збирає трави» (видавництво «Богдан»);

– «Туризм і рекреація» – Тетяна Літераті, Борис Жулканич, Сергій Денисенко за книгу «Ужгород колись і нині» («РІК-У»);

– «Перекладне видання» – Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Карпати» за книгу «Тарас Шевченко. Вибрані твори»;

– «Кращий книжковий редактор» – Тетяна Лазоренко (поліграфічне підприємство «Патент»);

– «Кращий книжковий дизайн» – Артем Варгаліонок за книгу Говарда Філіпса Лавкрафта «Поклик Ктулху» (видавництво «Varvar Publishing»).

– «Книга – симпатія відвідувачів виставки» – поетична збірка військового Євгена Гріна «Народжений волею» (видавництво «TIMPANI»).

Нагадаємо, на виставці “Книга-фест” були презентовані книжкові новинки закарпатських письменників, що вийшли у видавництвах краю за останній рік.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатська ОВА

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