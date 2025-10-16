24 жовтня в культурно-історичному центрі “Совине гніздо” в Ужгороді пройде 14-й книжковий фестиваль “Книга-Фест 2025” — наймасштабніша літературна подія Закарпаття.

На відвідувачів чекають презентації книг, зустрічі з відомими авторами, конкурси, виставки та навіть інтерактивні зони від Національної гвардії України.

Участь у цьогорічному фестивалі підтвердили 7 видавництв: як місцевих, так і з інших регіонів України. Про це розповіла під час пресконференції в Ужгороді Надія Яблонська, завідувачка відділу інформаційних технологій обласної бібліотеки ім. Потушняка.

Серед видавництв, що подали заявки на фест – VARVAR Publishing, “Блага вість”, “Рік-У”, “Патент”, “Гражда”, “Карпати” та перше в Україні сходознавче видавництво “Сафран” з-за меж регіону. Також можна буде придбати книги від “Видавництва Старого Лева”.

“Окрім закарпатських письменників, до нас приїдуть автори з інших областей – зокрема з Херсона та Івано-Франківщини. Будуть зустрічі з Галиною Малик, Олександром Гаврошем, Мирославом Дочинцем, Віктором Мотруком, Анатолієм Кичинським, Миколою Зубковим, Андрієм Арканом”, – додала Надія Яблонська.

Заходи з нагоди свого 80-річчя проведе видавництво “Карпати”. Його представники розкажуть про історію закарпатського книговидання.

Тактична медицина і дрони від Нацгвардії

Цьогоріч “Книга-Фест” матиме унікальну особливість – інтерактивні зони, організовані Національною гвардією України.

“Будуть тренінги з тактичної медицини: кожен зможе навчитися зупиняти кровотечу, накладати турнікет, надавати першу допомогу. Також буде мультимедійний тир, сучасне озброєння і навіть зона з безпілотниками, де можна спробувати себе в ролі пілота дрона”, – розповів заступник командира військової частини 3115 НГУ, підполковник Іван Заброцький.

А в “Народному літературному музеї Закарпаття” (філіал обласного музею ім. Й. Бокшая), діятимуть виставки з нагоди Дня захисників і захисниць України та до 85-річчя з дня народження одного із засновників цього масштабного заходу – видатного літературознавця, редактора, журналіста, педагога, книговидавця краю Дмитра Федаки.

У межах фестивалю традиційно відбудуться також 2 конкурси: “Мистецтво книги” та “Майбутній ілюстратор”. Конкурс “Мистецтво книги” проведуть серед видавців і авторів за 14 номінаціями. Тоді як під час конкурсу “Майбутній ілюстратор” діти презентуватимуть власні малюнки до улюблених книжок, створені під час війни.

Переможців обох конкурсів нагороджуватимуть 27 жовтня – у День української писемності та мови.

“Книга-фест 2025” відбудеться 24 жовтня з 10:00 до 17:00 у «Совиному гнізді» (м. Ужгород, вул. Ференца Ракоці, 2).

Вхід вільний.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Закарпатська ОВА

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.