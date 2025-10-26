“Книга Фест 2025” в Ужгороді: нові видання, авторські зустрічі й підтримка ЗСУ

24 жовтня в “Совиному гнізді” в Ужгороді відбувся 14-й щорічний фестиваль “Книга Фест ”, де ужгородці могли купити книги, поспілкуватися з відомими авторами як з Закарпаття, так й з інших областей України, зокрема, зі Львова, Херсона та Івано-Франківщини.

На фестивалі презентували свої книги 14 учасників – 7 видавництв та 7 окремих авторів, зокрема Олександр Гаврош, Галина Малик, Мирослав Дочинець, Анатолій Кичинський, Віктор Мотрук, Микола Зубковий, Андрій Аркан.

Що презентували автори?

Асортимент представленої літератури цього року був різноманітним — від фентезі до краєзнавчих видань, від поезії до історичних праць.

— Атмосфера як на книжковій виставці, але настрій святковий – всі чекаємо на своїх покупців. Щоправда, цьогоріч їх набагато менше, ніж бувало раніше. Можливо через негоду на вулиці, або ж з інших причин. Зате сьогодні сюди прийшли люди, які по-справжньому цінують літературу – і це головне, — розповідає дитяча письменниця та перекладачка Галина Малик. На її столі можна було придбати її відомі книги “Злочинці з паралельного світу”, “Незвичайні пригоди Алі” та “Вуйко Йой збирає трави” та інші.

За словами Іванни Когутич-Гаврош, головної редакторки обласної бібліотеки ім. Ф.Потушняка, серед відвідувачів фестивалю — люди різного віку, зокрема й діти, які уважно вибирали книжки. Каже, що на стенді Олександра Гавроша юні читачі особливо вподобали повість “Пригоди тричі славного розбійника Пинті”. Автор, окрім своїх дитячих книжок про Івана Силу та розбійника Пинтю презентував і нещодавно видану документальну книжку “Розбійники Карпат”.

— Сьогодні я прийшов з метою знайти книги, які були б мені цікавими. Дуже люблю книги про історію, про Закарпаття. І я знайшов такі книги, — ділиться з нами Михайло, ужгородець, відвідувач фестивалю.

На фестиваль приїхав Анатолій Кичинський – український поет та художник, лауреат Шевченківської премії з літератури 2006 року. Родом він з Херсонщини, але через російську окупацію був змушений перебратися до Рівного. На книга-фесті він презентував свою збірку “Жива і скошена тече в мені трава”, яку видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га” перевидало вже друге.

— Люди живуть із гаслом “Хліба та видовищ”, якби вони продовжували за ним іти, то були б приречені, а якби жили за принципом “Хліба та культури”, тоді люди були б краще зорієнтовані на культуру, мистецтво та духовність. У кожному місті потрібні подібні заходи, Ужгород – не виняток, — поділився Анатолій Кичинський.

Що презентували видавництва?

Серед видавництв, що презентували свої доробки на фестивалі, поціновувачі літератури могли придбати та переглянути видруки “Видавництва Старого Лева”, закарпатських “VARVAR Publishing”, “Блага вість”, “Рік-У”, “Патент”, “Гражда”, “Карпати”, а також першого в Україні сходознавчого видавництва “Сафран”, заснованого у Києві.

— Ми прийшли сюди з розрахунком на те, що ми просто познайомимось із місцевими видавцями, авторами, але нашу продукцію закупили собі Хустська книгарня, бібліотека Ужгородського національного університету. Продажі нас здивували, насправді, — каже Світлана Призинчук, засновниця видавництва “Сафран”. — Ужгород стрімко розвивається попри російську агресію та усі перешкоди. Азійська культура набирає популярності в Україні, тому і на Закарпатті вона знайшла своїх шанувальників. Нас дуже добре тут прийняли і я дуже цьому тішуся.

Окрім розпродажу, на видавництва та авторів, що взяли участь у фестивалі, чекає ще один важливий етап — 27 жовтня, у День української писемності та мови нагороджуватимуть переможців конкурсу “Мистецтво книги” за 14 номінаціями. Цьогоріч також відбудеться конкурс “Майбутній ілюстратор”, що має на меті віднайти таланти серед дітей та дослідити, чим вони цікавляться та що читають.

Стенд від Національної Гвардії України та допомога Збройним Силам

На фестивалі відвідувачі могли не тільки придбати книги та поспілкуватися з авторами, але й навчатися основам тактичної медицини, спробувати керувати дронами та поспілкуватися з військовими. На фестивалі також збирали донейти для Збройних Сил України.

Щоб додатково змотивувати людей донатити на фестивалі організувати виставку військового приладдя та зброї, про яку кожен охочий міг дізнатись детально від представників регіонального підрозділу Національної Гвардії України.

— Ми вирішили спробувати такий хід цьогоріч, адже це цікаво людям, а про війну потрібно говорити. Військові розповідали про те, як проходить служба, показали роботу FPV-дронів та інших видів зброї, — розповіла Марина Чепа-Марковці, заступниця начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій при Закарпатській ОВА та організаторка фестивалю.

Цьогоріч організатори, автори, видавці й читачі створили простір, у якому зустрілися слово, віра й спільна мета – підтримати наших захисників і зберегти українську культуру. Культура об’єднує, допомагає залишатися сильними і єдиними.

Маріанна Чайбинець, Varosh

Фото: Закарпатська ОДА, Маріанна Чайбинець

