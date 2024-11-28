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Книга Андрія Любки “Війна з тильного боку” – у коротких списках премії Книга року BBC-2024

28 Листопада 2024 56

ВВС Україна оголосила Короткі списки літературної премії Книга року ВВС-2024, Книга року ВВС-Есеїстика-2024 та Дитяча Книга року ВВС-2024.

У короткий список у номінації “Книга року ВВС Есеїстика” за рішенням журі потрапила і книга закарпатського письменника Андрія Любки “Війна з тильного боку”.

Формуючи короткі списки премії, журі обирало фіналістів серед 40 видань, які увійшли попередньо до довгих списків Книги року ВВС-2024. У довгих списках, як повідомляв Varosh, окрім книги Андрія Любки була і книга закарпатця Олександра Гавроша “Фортель і Мімі: майже казкова історія” – у номінації “Дитяча книга року ВВС”.

Цього року до складу журі увійшли професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, письменниця й радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало, професор Канзаського університету Віталій Чернецький, блогер Віталій Чепинога та головна редакторка BBC Україна Марта Шокало.

Фінал конкурсу Книга року ВВС-2024 із оголошенням цьогорічних лауреатів відбудеться 12 грудня 2024 року.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента £1 000.

Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Премію Книга року BBC проводять з 2005 року, цьогоріч вона відбудеться вже вдвадцяте. Захід проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Торік головну премію «Книга року BBC-2023» здобув роман «Драбина» Євгенії Кузнєцової. У номінації «Дитяча книга року» перемогла книга Івана Малковича «Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції». А перемогу в номінації «Есеїстика» журі присудило дослідженню Ростислава Семківа «Пригоди української літератури».

Короткі списки премії Книга року ВВС 2024:

Номінація Книга року ВВС-2024:

1

Номінація Дитяча Книга року ВВС-2024:

2

Номінація ВВС-Есеїстика-2024:

Безымянный

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ВВС Україна

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