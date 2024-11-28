Книга Андрія Любки “Війна з тильного боку” – у коротких списках премії Книга року BBC-2024

ВВС Україна оголосила Короткі списки літературної премії Книга року ВВС-2024, Книга року ВВС-Есеїстика-2024 та Дитяча Книга року ВВС-2024.
У короткий список у номінації “Книга року ВВС Есеїстика” за рішенням журі потрапила і книга закарпатського письменника Андрія Любки “Війна з тильного боку”.
Формуючи короткі списки премії, журі обирало фіналістів серед 40 видань, які увійшли попередньо до довгих списків Книги року ВВС-2024. У довгих списках, як повідомляв Varosh, окрім книги Андрія Любки була і книга закарпатця Олександра Гавроша “Фортель і Мімі: майже казкова історія” – у номінації “Дитяча книга року ВВС”.
Цього року до складу журі увійшли професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, письменниця й радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало, професор Канзаського університету Віталій Чернецький, блогер Віталій Чепинога та головна редакторка BBC Україна Марта Шокало.
Фінал конкурсу Книга року ВВС-2024 із оголошенням цьогорічних лауреатів відбудеться 12 грудня 2024 року.
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента £1 000.
Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
Премію Книга року BBC проводять з 2005 року, цьогоріч вона відбудеться вже вдвадцяте. Захід проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Торік головну премію «Книга року BBC-2023» здобув роман «Драбина» Євгенії Кузнєцової. У номінації «Дитяча книга року» перемогла книга Івана Малковича «Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції». А перемогу в номінації «Есеїстика» журі присудило дослідженню Ростислава Семківа «Пригоди української літератури».
Номінація Книга року ВВС-2024:
Номінація Дитяча Книга року ВВС-2024:
Номінація ВВС-Есеїстика-2024:
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: ВВС Україна
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.