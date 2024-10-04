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Новини

Класи безпеки обладнають ще в трьох школах Закарпаття

4 Жовтня 2024 1

У Хустському багатопрофільному ліцеї №1 ім. І.Магули, Дубриницькому та Сілецькому ліцеї обладнають класи безпеки. Сертифікати на отримання відповідного обладнання отримали сьогодні керівники закладів.

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Сертифікати отримали керівники закладів / фото Закарпатської ОВА

Це стало можливим за фінансової підтримки міжнародної неурядової організації Save the Children у співпраці із ОВА. Наразі на Закарпатті діють 47 класів безпеки, ще 10 облаштовують, кажуть у Закарпатській ОВА. Вони оснащені інтерактивно-презентаційним обладнанням, макетами та демонстраційними моделями (зокрема, вогнегасниками та протигазами), дитячим одягом рятувальників, іграшками, конструкторами, тематичними іграми тощо.

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На уроки до дітей регулярно приходять рятувальники, правоохоронці, медики, працівники Червоного Хреста Закарпаття, Юнісеф та інші.

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У класах вивчають правила пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, як діяти під час сигналу «Повітряна тривога» та інших надзвичайних ситуацій.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Головного управління ДСНС у Закарпатській області у Фейсбуці

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# діти # ДСНС # Закарпатська ОВА # класи безпеки # навчання # рятувальники

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