Кіношкола “Скалка” відбудеться в Ужгороді

Цього року кіношкола проходитиме з 22 до 29 жовтня одразу на кількох локаціях.

Як розповів у коментарі Varosh організатор кіношколи В’ячеслав Єгоров, як і завше, на “Скалці” учасники матимуть змогу ближче познайомитися зі світом кіновиробництва та навчатимуться створювати кіно.

«Заходи кіношколи відбуватимуться в кількох локаціях, зокрема, в Артпросторі «Ліс», у скансені, в приміщенні Сінема Спейс. Ми проводимо «Скалку» щороку, починаючи з 2018-го, і прагнемо, аби це був сталий, безперервний, незламний проєкт», – сказав В’ячеслав Єгоров.

На кіношколу, як і щоразу, очікують до 30 учасників. Впродовж тижня вони вивчатимуть теоретичні аспекти виробництва кіно, писатимуть сценарії, опановуватимуть операторське та режисерське мистецтво, визначатимуть ролі, підбиратимуть локації для зйомок і створюватимуть власні авторські стрічки.

Лекторами й тренерами на кіношколі стануть, зокрема, Антон Рижих, Оксана Маснюк, Артем Мостовий, Віктор Шевченко, Аммар Сапожніков.

«Кіношкола «Скалка» – це така єдина в Україні вільна школа вільних людей. Ми нікого не обмежуємо у виборах тем і сюжетів, не форматуємо. Учасники можуть проявлятися, як це самі бачитимуть, і в цьому є ще додатковий арттерапевтичний ефект. Адже зараз, коли країна у війні, ми всі напружені, стиснуті, а творчі люди, вдаючись до самоцензури, ще й часто не мають належних шляхів для самореалізації», – сказав В’ячеслав Єгоров.

Кіношкола «Скалка» – проєкт Закарпатської фільмкомісії, який має чи не найдовшу історію. Цього року вона проводитиметься вже всьоме.

«Суть нашої кіношколи – це право людини на експерименти, випробування себе: ти прийшов, можливо, зробив помилки, але навчився на них. Або навпаки: створив чудову роботу, згенерував нові ідеї та рухаєшся далі, вдосконалюючись як кіномитець. Кіношкола дозволяє зрозуміти, ким ти є на сьогодні, і ким можеш стати. Наша кіношкола – дуже практична історія: ми завжди продукуємо контент. Це можна називати експериментальним короткометражним кіно, незалежно від того, в якому жанрі знімають учасники», – пояснював свого часу сенс проєкту В’ячеслав Єгоров.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Карпатський об’єктив

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