Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Кінопокази, читацький клуб, комунікація: в Довгому на Закарпатті відкрили громадський центр “Фортеця”

6 Серпня 2025 50

Громадський центр “Фортеця” відкрили днями в селі Довге на Іршавщині. ГО “Боржава” спільно з Довжанською сільською радою перемогли в конкурсі в рамках Community reBuilding. Це ініціатива Cedos та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, яка спрямована на розвиток центрів спільнототворення у громадах. Переможцям фінансували ремонт будівель, підтримку і реалізацію концепції ідеї для центрів, у яких головними є безпека і доступність.  Про це Varosh розповіла Галина Левко, керівниця ГО “Боржава”.

— Цей центр ми відкрили в будівлі колишнього лікувального корпусу, біля підніжжя замку, вона тривалий час пустувала і весь час нас заворожувала. Хотілося створити в ній щось таке, що об’єднувало би людей, щоб тут можна було спілкуватися, гуртуватися, навчатися.

gal-306960
gal-306918
gal-306932
gal-306953
gal-306911
gal-306974

До участі в проєкті з усієї України поступило 360 заявок, що є дуже багато, з них переможцями стало 11 громад, серед яких і Довжанська. Крім фінансової складової підтримки проєкту команда отримала двох менторів, які супроводжували цілий проєкт і була інформаційно-навчальна складова. Команду навчали залученості громадян, безпечності середовища, розробки концепцій і комунікації з громадою щодо залучення. Щоб простір був живий, щоб його відвідували мешканці громади, гості.

Для відпочинку, розваг та спілкування

— Наразі центр на етапі наповнення, — каже Галина Левко. — Ми приймаємо від мешканців світлини, інші речі, які могли б наповнити стіни нашого центру. Його вже вподобала молодь, діти, вони проводили там кінопокази. Є там у нас ігрова кімната, де можна посидіти на кріслах-мішках, свого роду чіл-зона, де можна провести спільно час. Плануємо проведення в центрі різних майстеркласів, артподій, лекцій. ГО “Боржава” реалізовує концепцію “Жінки. Мир. Безпека”, то в нас там будуть лекції про протидію насильству та безпеку в громаді.

Фортеця6

На відкритті співаав хор “Довжанська лавиця”

Галина Левко каже: в центрі “Фортеця” планують проводити різного роду культурно-мистецькі заходи, читацькі клуби, щоб можна було надихатися споглядання Довжанського замку.

Зоряна Попович, Varosh,
Фото з відкриття центру — зі стоінки ГО “Боржава” 

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# Громадський простір # громадський центр "Фортеця" # довге # Іршавщина # новини Varosh

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Пільговий проїзд для школярів в Ужгороді: що потрібно зробити батькам

Вітряки на Руній: дебати у суді продовжаться 11 серпня

Ужгород – третій в Україні за вартістю житла в новобудовах

Шахрайський кол-центр в Ужгороді ошукав громадян Чехії на понад 2,5 млн гривень