Громадський центр “Фортеця” відкрили днями в селі Довге на Іршавщині. ГО “Боржава” спільно з Довжанською сільською радою перемогли в конкурсі в рамках Community reBuilding. Це ініціатива Cedos та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, яка спрямована на розвиток центрів спільнототворення у громадах. Переможцям фінансували ремонт будівель, підтримку і реалізацію концепції ідеї для центрів, у яких головними є безпека і доступність. Про це Varosh розповіла Галина Левко, керівниця ГО “Боржава”.

— Цей центр ми відкрили в будівлі колишнього лікувального корпусу, біля підніжжя замку, вона тривалий час пустувала і весь час нас заворожувала. Хотілося створити в ній щось таке, що об’єднувало би людей, щоб тут можна було спілкуватися, гуртуватися, навчатися.

До участі в проєкті з усієї України поступило 360 заявок, що є дуже багато, з них переможцями стало 11 громад, серед яких і Довжанська. Крім фінансової складової підтримки проєкту команда отримала двох менторів, які супроводжували цілий проєкт і була інформаційно-навчальна складова. Команду навчали залученості громадян, безпечності середовища, розробки концепцій і комунікації з громадою щодо залучення. Щоб простір був живий, щоб його відвідували мешканці громади, гості.

Для відпочинку, розваг та спілкування

— Наразі центр на етапі наповнення, — каже Галина Левко. — Ми приймаємо від мешканців світлини, інші речі, які могли б наповнити стіни нашого центру. Його вже вподобала молодь, діти, вони проводили там кінопокази. Є там у нас ігрова кімната, де можна посидіти на кріслах-мішках, свого роду чіл-зона, де можна провести спільно час. Плануємо проведення в центрі різних майстеркласів, артподій, лекцій. ГО “Боржава” реалізовує концепцію “Жінки. Мир. Безпека”, то в нас там будуть лекції про протидію насильству та безпеку в громаді.

Галина Левко каже: в центрі “Фортеця” планують проводити різного роду культурно-мистецькі заходи, читацькі клуби, щоб можна було надихатися споглядання Довжанського замку.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото з відкриття центру — зі стоінки ГО “Боржава”

