Кінофестиваль «Кіно сусідів» проведуть у вересні в Ужгороді

Міжнародний фестиваль, на якому покажуть повнометражне та короткометражне кіно з Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії, пройде в Ужгороді 1-4 вересня.

У театрі ляльок “Бавка” та просто неба покажуть фільми «Син Саула» («Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою, 2016), «Масарик» (Лауреат Берлінале 2017), «Хай дужче горить» (Берлінале 2022, секція «Панорама»), короткий метр від партнерів — фестивалів Friss Hús (Угорщина), Żubroffka (Польща) та Fest Anča (Словаччина) та інші.

«У час війни усі ми усвідомили цінність справжнього добросусідства — не лише на побутовому рівні, а й на рівні держав. Коли ті, хто розділяє з тобою кордон, об’єднуються заради допомоги та боротьби зі спільним ворогом так, наче кордонів не існує, а є лише обов’язок – залишатись людьми та не кидати в біді» — розповідають засновники «Кіно сусідів».

Детальна програма та розклад з’являться найближчим часом на kinosusidiv.com.

Подію організовує команда KyivMusicFilm та KISFF за сприяння Закарпатської обласної державної адміністрації та Державного агентства України з питань кіно. Вхід на всі події фестивалю — вільний.

Varosh

Фото надане організаторами кінофестивалю/кадр з фільму “Масарик”

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