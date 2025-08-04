“Кіно сусідів”: в Ужгороді пройде 4-й міжнародний кінофестиваль

З 6 по 10 серпня в Ужгороді відбудеться 4-й щорічний міжнародний кінофестиваль «Кіно cусідів», де покажуть фільми зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії. Покази проходитимуть на двох локаціях: просто неба в Ужгородському замку та у кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Pannonia.

До програми цьогорічного фестивалю увійшли 9 повнометражних фільмів, 4 блоки короткого метру та 3 ретроспективних стрічки.

Кіно та воркшопи

Частина програми буде розповідати про різні історичні події і їхній вплив на суспільство. Так румунська картина «Новий рік, що так і не настав» Богдана Мурешану розкаже про останні дні режиму диктатури Чаушеску. Ця стрічка здобула нагороду як найкращий фільм секції «Горизонти» на Венеційському кінофестивалі. Чеський трилер «Хвилі» Їржі Мадла фокусується на подіях Празької весни, яка завершилась вторгненням радянських військ. У 2024 році фільм здобув приз глядацьких симпатій на фестивалі у Карлових Варах та став чеським номінантом на «Оскар». Покажуть тако польську драму «Під вулканом» Даміана Коцура, що розповідає історію української родини, яка за одну ніч перетворилася з туристів на біженців. Ця стрічка представляла Польщу у відборі на премію «Оскар» як «Найкращий міжнародний фільм».

Ще чотири фільми розповідатимуть історії довкола підлітків та студентів, проте дорослі також зможуть знайти для себе щось ціннісне.

Програма короткого метру, сформована спільно з фестивалями-партнерами BOO (Чехія), Kino Usmev (Словаччина), фундацією Ad Arte (Польща) та Варшавською кіношколою (Польща), включає анімаційні фільми для дітей та всієї сім’ї, українську анімацію, адаптовану для людей з РАС (розладом аутистичного спектру), короткометражні фільми українських випускників Варшавської кіношколи до її 20-річчя та добірку короткого метру з країн Вишеградської четвірки.

Частиною фестивалю «Кіно сусідів» стане також освітня секція, де всі охочі зможуть долучитись до воркшопів, які проводитимуть запрошені іноземні партнери, а також взяти участь у дискусії про те, як культура працює на бренд країн (на прикладі Вишеградської четвірки).

“Кіно морального неспокою”

У межах ретроспективних показів демонструватимуться стрічки Аґнешки Голланд («Провінційні актори», відзначена на Каннському кінофестивалі у 1980-му), Кшиштофа Зануссі («Захисні кольори», висувалась Польщею на Оскар як «Найкращий міжнародний фільм») та Кшиштофа Кесльовського («Кінолюбитель», отримала нагороду на Берлінському кінофестивалі у 1980-му). Ці три фільми — частина кураторської програми Варшавської кіношколи, яка знайомить нас із течією у польському кінематографі відомою як «Кіно морального неспокою».

«‘‘Кіно морального неспокою’’ було знаковим явищем у комуністичній Польщі. Нове покоління режисерів — серед них Аґнешка Голланд, Кшиштоф Зануссі та Кшиштоф Кесльовський — спрямували об’єктив на звичайну людину. Вони нагадали глядачам, що кіно існує, аби досліджувати, ким ми є, як поводимося і що керує нашим вибором. Ці фільми розкривали повсякденні механізми компромісу, совісті та відповідальності. Десятиліття потому їхня актуальність не згасла: ми досі впізнаємо себе в них», — каже Артур Заборський, проректор Варшавської кіношколи.

Детальна програма та розклад оновлюватимуться на kinosusidiv.com. Стежити за розкладом показів та новинами заходу можна на інстаграм-сторінці фестивалю. Вхід на всі події фестивалю вільний за умови попередньої реєстрації на сайті.

Фестиваль «Кіно сусідів», заснований у 2022 році, організовує команда KyivMusicFilm та Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF) за підтримки Посольства Австрійської Республіки в Україні та Румунського культурного інституту.

Проєкт співфінансується урядами Чеської Республіки, Угорщини, Польщі та Словаччини в рамках Вишеградського гранту від Міжнародного Вишеградського фонду, місія якого — просування ідей сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: “Кіно Сусідів”-2024

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.