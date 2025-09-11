Кіно, мистецтво та червона доріжка: в Ужгородському замку пройде кінофестиваль

Міжнародний кінофестиваль про мистецтво “Max Sir International Film Festival” пройде в п’ятницю, 12 вересня в Ужгородському замку. Проведуть його, аби підтримати українських митців, — розповіла Varosh Євгенія Колесникова директорка кінофестивалю.

— В рамках фестивалю покажуть 5 фільмів. які перемогли у 5 категоріях: “Короткий ігровий фільм”, “Документальний короткий метр”, “Анімація”, “Фільм створений за допомогою ШІ” та “Українська програма”, тобто стрічка, створена в Україні, — пояснила вона. — Показу передуватиме виставка картин закарпатських художників та картини Макса Сіра. Він представить своє полотно “Мрії про Україну”, яке стало символом його підтримки та глибокої любові до країни. Ця робота, написана олією на полотні, вже здобула визнання, будучи зображеною на поштовій марці від “Укрпошти”. Після фестивалю її розтиражують у вигляді поштової марки.

На виставці можна буде також переглянути картини Олени Аляб’євої, Марії Ващенко, Іванки та Олександра Войтовичів, Тараса Данилича, Олени Дерди, Івана Дідика, Надії Дідик-Боднар, Віталія Дороша, Юлії Єгорової-Рогової, Йосипа Чернія, Антона Ковача, Ольги Ладижець, Наталії Мирончук та Іванни Фешко. Кожного з них представлятимуть фіналістки конкурсу “Міс та Місіс Закарпаття”, що, зі слів Євгенії Колесникової, додасть події особливої урочистості та підкреслить важливість взаємодії мистецтва та краси.

Міжнародний кінофестиваль імені Макса Сіра вперше пройде в Ужгороді

Кінопоказ та нагородження переможців

Власне сам показ короткого метру почнеться о 20:30. Йому передуватиме панельна дискусія “Роль мистецтва в українському сьогоденні”. Після показу переможцям вручатимуть нагороду — статуетку, яка була розроблена спільно Максом Сіром та Ольгою Ладижець.

Нагадаємо, Макс Сір — художник з Чилі, який жив в Україні ще до повномасштабного вторгнення. У нього була студія у Львові. З початком війни він повернувся на батьківщину і продовжує допомагати Україні, яку називає “другим домом”.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: надані Євгенією Колесниковою та зі сторінки фестивалю

