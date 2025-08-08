Кіно, майстеркласи, лекції про екологічні виклики: на Закарпатті пройшов Eco Film Festival by Chysto.De?!

З 1 по 3 серпня в Колочаві пройшов другий міжнародний екокінофестиваль Eco Film Festival by Chysto.De?!. Були перегляди природоохоронного кіно просто неба, майстер-класи зі зйомки, діалоги з експертами, корисні лекції та культурна програма.

Зі слів засновниці фестивалю та співзасновниці ініціативи CHYSTO.DE?! Олени Жук, мета фестивалю — збільшити кількість українського якісного кіно та потужного відеоконтенту на природоохоронну тематику. А також зберегти цінну екосистему посеред Карпатських гір — ландшафтний заказник «Берег Закарпатського Моря». Кінофестиваль проводять у пам’ять про загиблого на війні співзасновника CHYSTO.DE?!, чоловіка Олени — мукачівця Романа Жука. Щоразу у серпні — приурочуючи до дня народження Романа.

На фестивалі показали 14 природоохоронних фільмів із 9 різних країн, яких немає у відкритому доступі. З них 2 — минулорічні переможці кінопремії імені Романа Жука, які були профінансовані премією.

Історія закарпатської сім’ї Романа та Олени Жук увійшла до документальної хроніки про війну “Довга доба”

Перший — фільм «НеВидима загроза: боротьба за чисте повітря» журналіста і режисера Сергія Носенка із Запоріжжя. Це історія про те, як запорізькі активісти кинули виклик промисловим гігантам, які забруднюють повітря. Другий — «Балада про Егагропілу Ліннею» документаліста Євгена Ткача. Фільм розповідає про боротьбу з браконьєрством, яке спричинює вимирання водорості у найглибшому озері України — Світязі.

На фестивалі урочисто відкрили прийом анкет на наступну кінопремію. З 3 серпня по 3 вересня усі можуть подати заявку до Eco Film Festival by Chysto.De?! і отримати шанс на 2-місячне онлайн-навчання та фінансування свого екофільму, який чекатимуть вже наступного року на екрані.

Лекції та майстеркласи

Окрім кінопоказів, у програмі були унікальні майстеркласи, еколекторії та ярмарок екотоварів. У лекціях говорили про філософію «нуль відходів», апсайклінг (надання другого життя старим речам), а також актуальні екологічні виклики.

На дискусії «Вітропарки в Карпатах: перемагає користь чи шкода» екологи, природоохоронці, юристи та експерти з відновлювальної енергетики підсвітили проблемні моменти проєкту будівництва вітрової електростанції на полонині Руна. Екологиня ГО «Екосфера», викладачка Ужгородського національного університету Оксана Станкевич-Волосянчук наголосила, що будівництво призведе до змін, які неможливо буде зупинити.

Вдалося здивувати відвідувачів різномаїттям майстер-класів: з ручного ткацтва, створення екозакладинок для книг, ловців снів, виробів із кераміки.

На території Вільшанського водосховища створили ландшафтний заказник «Берег Закарпатського моря»

Як вберегти «Берег Закарпатського моря»?

Руслан Бабіля презентував візію екологічної ініціативи CHYSTO.DE?! щодо долі заказника «Берег Закарпатського моря». В їхній основі — впровадження громадянської науки, де кожен зможе взяти участь у дослідженні природи довкола мальовничої водойми. Наприкінці липня на березі встановили фотостовпчик — аби усі охочі змогли з однієї точки фотографувати природу, завантажувати фото за спеціальним qr-кодом, і таким чином, відстежувати як рівень води, флора, ландшафт змінюються через тиждень, місяць, рік, роки…

Eco Film Festival від Chysto.de оголосив імена трьох переможців

Як і минулоріч, в один з вечорів учасників привезли на «Берег», щоб споглядати зорепад. Там, слухаючи закарпатський акапельний гурт Brevis та солістку гурту Vivienne Mort Даніелу Заюшкіну, серед гір та лісу, під звуки річки та цвіркунів учасники фестивалю стежили за небом, рахували “падаючі зірки” з метеорного потоку Персеїди і загадували бажання.

Трейлер усіх фільмів https://www.instagram.com/p/DMhdWVxi6aw/

Міла Мороз, комінукаційниця фестивалю

Фото Влади Мазур

