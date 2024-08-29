KFC анонсував відкриття першого ресторану в Ужгороді

Бренд KFC анонсував відкриття у жовтні в приміщенні ТЦ “Корона” першого ресторану в Ужгороді. Загалом бренд відкриє три нових ресторани в Україні до кінця 2024 року. Нові заклади плануються також у Києві та Білій Церкві. Таким чином до кінця року мережа налічуватиме 64 ресторани. Новий київський заклад стане 25-м у місті, а ужгородський та білоцерківський — першими ресторанами в містах.

“Ми дуже раді, що наші гості завжди позитивно реагують, коли ми оголошуємо про нові відкриття. Наша компанія отримує запити з усіх куточків України, де люди чекають на появу KFC у своїх містах – тому з

радістю анонсуємо наступні відкриття цього року. Ми бачимо всі ваші побажання, працюємо над ними і плануємо активний розвиток на наступний рік”, — додає Аліна Кіптик, керівниця одного з франчайзі KFC в

Україні ТОВ “Tasty Food”.

З початку повномасштабного вторгнення, KFC Ukraine продовжив активно розвивати присутність бренду в Україні, розширювати меню та радувати шанувальників незмінним фірмовим рецептом курки. Так, з січня 2022 року було відкрито 17 ресторанів, — йдеться в прес-релізі.

Додамо, що американська мережа ресторанів швидкого харчування спеціалізується на курячому м’ясі, про що повідомляє її ім`я — Kentucky Fried Chicken (смажені курчата з Кентуккі).

Нагадаємо, в Ужгороді на проспекті Свободи, поблизу 16-поверхівки, почали зводити заклад міжнародної мережі швидкого харчування McDonaldʼs.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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