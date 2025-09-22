“Кейс полонини Руної може стати негативним прецедентом”: нардеп Ярослав Юрчишин про забудову гірських вершин вітряками

На сайті LB.ua вийшов блог Ярослав Юрчишина, Народного депутата України, голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова про збереження Карпат та вплив забудови на довкілля. Ще у серпні парламентар відвідав Закарпаття, мав змогу оцінити проблеми регіону та поспілкуватися з представниками громад і активістами.

У матеріалі Ярослав Юрчишин наголошує, що серед місцевих депутатів та голів громад є ті, хто намагається захистити унікальні території – полонину Руну, Свидовець та інші природні ландшафти. Водночас зауважив, що дії обласної влади часто демонструють роботу не в інтересах регіону. Як приклад депутат навів будівництво дороги на полонину Руну, під час якого було знищено частину пралісів.

Окрему увагу Ярослав Юрчишин звернув на ситуацію з журналісткою Оленою Мудрою, яка висвітлює тему забудови у високогір’ї та зазнала інформаційного тиску.

“Як голова Комітету я направив звернення до правоохоронних органів із проханням тримати цю справу на контролі та інформувати про хід розслідування”, – зазначив нардеп.

Коментуючи питання щодо будівництва вітряків у Карпатах, Ярослав Юрчишин закликав до пошуку компромісу між усіма сторонами. При цьому наголосив, що активісти не виступають проти розвитку зеленої енергетики як такої, а лише проти розміщення вітряків у високогір’ї.

“Чому б не сісти за круглий стіл – бізнесу, екологам, місцевим громадам? Разом можна знайти місця для вітряків так, щоб не руйнувати полонину Руну”, – вважає нардеп.

На його думку, Закарпаття має великий потенціал для зеленого туризму, розвитку народних промислів та використання природних ресурсів у законний спосіб. І саме такий шлях має стати альтернативою хаотичній забудові та нищенню унікальних екосистем.

Вітряки на високогір’ї Карпат

Як повідомляв Varosh, у жовтні представники двох парламентських комітетів – євроінтеграційного та з питань екологічної політики – проведуть на Закарпатті виїзне засідання. Це дасть нардепам змогу вивчити ситуацію на місці й детально обговорити проблеми розвитку вітроенергетики у Карпатах.

21 серпня Закарпатський окружний адміністративний суд залишив чинним детальний план територій, затверджений Тур’є-Реметівською сільською радою під будівництво ВЕС на полонині Руній (Рівній).

Раніше, 15 серпня, на засіданні сесії Жденіївської селищної ради депутати ухвалили рішення, яке фактично запускає процес підготовки до спорудження низки вітроустановок на горі Гостра та Верховинсько-Вододільному хребті на Закарпатті.

Загалом, за інформацією екоспільноти, у планах компанії “Вітропарки України”, яка є ініціатором будівництва ВЕС у горах Закарпаття – зведення понад 200 вітроустановок на гірських хребтах Карпат. Серед них – цінні високогір’я, як от Вододільний хребет, Лютянська Голиця, гора Остра, полонини Апецька і Красна, яка є частиною заповідного Свидовецького масиву, полонина Руна.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Ярослава Юрчишина у Фейсбук

