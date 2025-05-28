“Кар’єра ветерана”: для працевлаштування захисників запустили платформу

Український ветеранський фонд запустив онлайн-платформу “Кар’єра ветерана” для працевлаштування ветеранів і ветеранок. Ресурс покликаний допомогти захисникам і захисницям після завершення служби успішно адаптуватися до цивільного життя, зокрема — знайти роботу, яка відповідатиме їхньому досвіду, цінностям і новим життєвим цілям.

— Концепт розроблений для того, щоб ветеранів залучити до активного життя, щоб вони організовували бізнес, щоб вони розвивали економіку і самих себе, — каже в коментарі Vaarosh Орест Смолар з Управління з питань ветеранської політики Закарпатської ОВА. — Ветеранів буде ставати тільки більше і управління разом з міністерством ветеранів, держава працює на те, щоб допомагати їм реалізуватися, щоб вони не жили в депресії, а були мотивовані дивитися у майбутнє.

Що пропонує платформа

“Кар’єра ветерана” охоплює всі ключові етапи повернення до цивільної роботи:

• допомога у створенні резюме;

• допомога з перекладом військового досвіду на мову цивільних професій;

• доступ до онлайн-навчання для здобуття нових навичок та професійних знань;

• інформація про можливості для навчання, перекваліфікації та працевлаштування;

• для ветеранів — актуальна база вакансій, що враховують потреби й навички ветеранів;

• для роботодавців — актуальна база резюме ветеранів і ветеранок, які мають необхідні досвід та навички;

• сприяння у комунікації ветеранів і роботодавців.

Орест Смолар каже: до появи “Кар’єри ветерана” захисники послуговувалися іншими ресурсами, однак у них часто були занадто великі критерії: ветерани могли писати плани, чекати кілька місяців, навчатися і зрештою так і не отримати гранту.

— Тепер спростили отримання гранту для ветерана і збільшили суми. Ветерани — особливі люди, і ми це розуміємо, бо і я ветеран, і наш керівник (Управління з питань ветеранської політики Закарпатської ОВА, — ред.) теж. Хлопці, які брали участь у місцевих програмах, як от була з Центром зайнятості, після таких місяців марного очікування приходили і звинувачували нас, що ми, мовляв, шахраї… Негативу було багато.

Найбільша проблема – зневіра

Закарпаття – це дуже благополучний регіон для економіки і розвивати тут свій бізнес правильно, вважає Орест Смолар.

— Ми зацікавлені, щоб ветеран кожен, неважливо в якій бригаді, роді військ, чи це прикордонники, чи поліцейські, чи СБУ, чи ЗСУ, міг знайти себе. Дуже хочемо розвинути ще інституцію капеланства, психологів, щоб були у ветеранів люди, які могли би їх підтримати, розказати і надати якусь допомогу.

Загалом, найбільшою проблемою серед ветеранів є, зі слів Ореста Смолара, зневіра — ветерани не вірять в кабінети, в чиновників, не вірять у політику. Тому платформа “Кар’єра ветерана” створена для реінтеграції ветеранів у суспільство, допомагаючи їм використовувати свій досвід і таланти для кар’єрного зростання чи створення власного бізнесу.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

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