Картини з фонду Сумського художнього музею презентують в Ужгороді

В залах Закарпатського обласного художнього музею ім. Й.Бокшая триває виставка творів із колекції Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького. Відкриття виставки відбулось завдяки укладеному договору про співпрацю між департаментами культури Закарпатської та Сумської ОВА, — пояснив Varosh директор Художнього музею Франциск Ерфан.

— Сумський художній музей має багату історію, заснований ще у 1928 році і ті твори, які ми виставляємо — це тільки невеличка частина музейного зібрання Сумського музею. Експозиція виставки складається з трьох частин: мистецтво України 19 ст., західноєвропейського мистецтва та старовинної української ікони.

Вперше на Закарпатті експонуються твори видатних українських художників кінця 19 початку 20 століття таких як Вільгельм Котарбинський, Архип Куїнджі, Федір Кричевський, Андрій Шильдер, Костянтин Маковський, натюрморти Івана Хруцького та Євдокима Волошинова. Також на виставці експонуються твори Миколи Пимоненка, Миколи Кричевського, Івана Айвазовського, Іллі Рєпіна.

— Цікавими є старовинні українські ікони, представлені на виставці, — каже Франциск Ерфан. — Вони дуже несхожі на наші ікони, але навіть з огляду на таку відстань, з сакральних творів —закарпатських і сумських, все одно видно, що це ікони однієї країни. Це випливає з єдиності сюжетів ікон, їх емоційне наповнення колористичного рішення. Транспортувати такі старовинні речі кудись, тим більше такі визнані класичні речі не рекомендовано, але дозвіл на перевезення цих творів дали реставратори Київських центральних реставраційних майстерень.

У відділі західноєвропейського мистецтва експонуються епічні твори відомих майстрів представників художніх шкіл Італії, Австрії, Нідерландів, Франції 17-19 століть.

“Це наче знайомство з нашим музеєм”

Виконувачка обов’язків директора Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького Влада Ярмак розповіла Varosh: музей здійснює свою виставкову дільність і це вперше колекція з фондів закладу експонується в Закарпатті.

— Зараз такі часи, що колекцію треба убезпечувати, тому ми вирішили зробити такий проєкт «Скарбниці музеїв України», — пояснила вона. — Це знайомство з нашим музеєм і з мистецтвом Слобожанщини.

Бо для Закарпаття це буде нова сторінка в тому сенсі, що це оригінальні роботи, що це не віконечко в інтернеті. Що людина може підійти, подивитися під різним кутом, роздивитися навіть мазки художників. Це дуже цінно в наш час, бо люди дуже мало ходять для того, щоб подивитися оригінальні роботи. Тим більше, що у вас є вищий художній навчальний заклад, де навчаються в тому числі й майбутні мистецтвознавці і для них ця можливість буде дуже цінною.

На Закарпатті представлені роботи з XVII, XVIII і XIX і трохи початок ХХ століття, серед них і гордість Сумського музею — українські роботи. Представлена в Ужгороді і робота з музейного арсеналу, яку взяли для афіші виставки — робота Пимоненка «Портрет Українки».

— Два зали в Художньому музеї в Ужгороді – це ікони, які характерні для нашої місцевості, але для вашої вони дуже рідкісні, бо трошки інші за стилем, — каже Влада Ярмак. — Там представлені барокові ікони, є ікони авторські, є ікони такі великі, які були на вході в церкви, там є маленькі ікони, є ікони з нашої Сумської області, ті ж Охтирські ікони. Тобто виставлені полотна дають людям уявлення про наш музей, це наче ми трошечки привідкрили завісу, бо колекція наша дуже-дуже багата. Так, переміщувати такі полотна не дуже бажано, але для нас це зараз запорука збереження нашої колекції.

В Сумському музеї є й картини закарпатських художників — таких метрів, як Ерделі, Бокшая, Микити.

Переглянути експозицію з фондів Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького можна буде до 3 серпня. Водночас можна переглянути і постійні експозиції закарпатського мистецтва.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Закарпатського Художнього музею ім.Йосипа Бокшая

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