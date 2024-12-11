Карту доступності об’єктів інфраструктури розробили в Ужгороді

Пілотну карту доступності інфраструктурних об’єктів в Ужгороді створила громадська організація “Мрія в дії”. Люди з інвалідністю провели моніторинг доступності 50 інфраструктурних об’єктів в Ужгороді, на основі чого розробили карту доступності обласного центру Закарпаття. Проєкт розширюватимуть на все Закарпаття, розповіла Varosh директорка ГО “Мрія в дії” Леся Носенко.

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На мапі можна задати свій маршрут і довідатися, де саме на шляху є доступні місця і наскільки вони безбар’єрні. Зокрема додано торгові центри, магазини, заклади громадського харчування, аптеки, банки, адміністративні будівлі тощо.

Доступність об’єктів відображається колірною гамою: зелений – доступно, жовтий – доступність задовільна, є деякі бар’єри, червоний – частково доступно, об’єкт потребує значних покращень.

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Леся Носенко розповіла Varosh: до уваги брали кілька критеріїв — спілкування та комунікацію, прилеглу територію, наявність вбиралень, коридори, входи/виходи та двері.

— Для того, щоб бути більш наближеним до державно-будівельних норм, ми розробили свого роду чек-лист, за яким перевіряємо найбільш критичні для людей з інвалідністю моменти. Дивимось на те, як спілкуються з людьми, чи доступний вхід, чи добре освітлюється, чи є сходинка, щоб люди з різного роду вадами могли безперешкодно скористатися цією установою, — пояснила Леся Носенко. — Максимальна досупність показує, що людина з будь-якою нозологією може потрапити в цей заклад.

Наразі відмінний, “зелений” рівень доступності мають три об’єкти в місті: Ужгородська міська рада, Департамент соціальної політики Ужгородської міської ради та ТЦ “Паннонія”.

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Леся Носенко каже: якщо ужгородці знають, що той чи інший об’єкт переїхав, чи став більш доступним, велике прохання повідомити “Мрію в дії” про ці зміни. Їх відразу внесуть у мапу.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: “Мрія в дії”

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