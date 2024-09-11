Карткова гра “Світи” для воїнів та їхніх коханих з’явилася в Україні

Карткова гра «Світи» допомагає розпочати діалог у парах військових та їхніх коханих про важливі, втім часто непроговорені теми — досвід переживання війни, стосунки на відстані, глибинні почуття та особистісні трансформації.

Проєкт покликаний надати додаткові можливості та інструменти для військових, ветеранів, ветеранок й їхніх партнерів_ок, аби зберегти у парах близькість попри розлуку та виклики війни.

Ідея гри «Світи» належить команді Veteran Hub, втілила її креативна агенція Patsany Agency.

Назва гри має дві конотації. Перша спонукає ділитися своїм внутрішнім світом: почуттями, емоціями, страхами та іншими переживаннями. А друга закликає до дії: не згасай, а світи.

Дослідження Veteran Hub про досвід ветеранів і ветеранок показали, що війна стала суттєвим випробуванням для стосунків у парах воїнів та їхніх коханих. Йдеться насамперед про життя на відстані, невизначеність, розподіл обов’язків і відмінність прожитих досвідів. Аби впоратися з цими викликами, парам потрібно вміти проговорювати свої почуття, чути партнера та рефлексувати над власними переживаннями.

Відновити зв’язок і розвинути навички близької розмови воїнам, ветеранам, ветеранкам і їхнім партнерам допоможе карткова гра «Світи». Вона складається з 250 важливих питань, розподілених за категоріями. З них 7 — основні: «Війна», «Розлука», «Минуле», «Майбутнє», «Люди», «Інтимне» та «Мої трансформації». 3 ситуативні категорії, зокрема: «Полон», «Поранення» та «Діти». А також інтерактивна категорія «Дії».

Онлайн-гра «Світи» вже доступна на сайті. Також передбачена лімітована друкована версія гри, яку можна отримати безкоштовно за попередньою реєстрацією також на сайті.

«Ми створили “Світи”, бо знаємо, як багато кожен проживає окремо і як важко буває втиснути все своє життя у короткі та рідкісні зустрічі під час війни. Але також ми знаємо, що кожна дрібниця має значення, що можливість ділитися переживаннями зближує, а вдалу нагоду для важливої розмови можна завжди знайти — під час та після служби. Досвід обох однаково вартісний і має бути почутий», — розповідає старша менеджерка партнерств Veteran Hub Іванка Стець,

Проєкт був створений за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну», що фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані командою Veteran Hub

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