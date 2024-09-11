“Карпатський щит”: 200 юнаків і юначок пройшли військово-патріотичний вишкіл на Закарпатті

17 команд взяли участь у триденному військово-патріотичному вишколі для молоді, що відбувся у Колочавській громаді.

Уперше «Карпатський щит» пройшов на Закарпатті у 2021 році, тоді захід відбувався у форматі гри, покликаної перевірити знання і навички молоді, що займається у військово-патріотичних гуртках, розповів у коментарі Varosh співорганізатор заходу Іван Гаврил. На той час він займався розробкою положення заходу. Тоді як за практичну його частину відповідав військовослужбовець, ветеран АТО, організатор заходів національно-патріотичного виховання і всеукраїнських вишколів “Джура-Прикордонник” і “Джура-Десантник” Владислав Швець.

Із початком повномасштабної війни у лютому 2022 року Владислав Швець став на захист України від російських окупантів. 3 січня 2023 року при виконанні бойового завдання під Бахмутом Владислав «Патрон» Швець загинув.

Тож улітку 2023 року військово-патріотичний вишкіл «Карпатський щит» проводили на пам’ять та у честь Владислава Швеця. Так само присвяченим пам’яті полеглого Героя був і цьогорічний вишкіл. Проводили його у підніжжя гори, у польових умовах, де підлітки впродовж трьох днів жили у наметовому таборі, знайомилися зі структурою військового побуту та відпрацьовували військово-патріотичні навички.

«На вишкіл приїхали команди старшокласників та студентів із усіх районів Закарпаття, а також з інших областей. У перший день вони пройшли вишкіл, який проводили ветерани, що мають бойовий досвід. В наступні дні учасники проходили злагодження – у складі двох рот, поділених на 2 взводи, кожний по 4 відділення», – розповів Іван Гаврил.

На відкриття заходу завітала донька полеглого Владислава Швеця – Ксенія, яка впродовж усіх днів проведення заходу брала участь в організації таборування. Також на початку вишколу єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Мукачівсько-Карпатською єпархією ПЦУ Віктор Бедь провів молитву за українське військо.

Під час вишколу старшокласники під керівництвом досвідчених вояків відпрацьовували тактику поведінки у групах, вчилися правил поводження зі зброєю, опановували навички тактичної медицини і транспортування потерпілого, знайомились із засадами снайпінгу, вивчали основи радіообміну і корегування.

Крім того, мали добовий рейдовий похід – з індивідуальними сухпайками, з імітацією засідок і відповідним реагуванням на команди командирів груп. Гірські рятувальники, що долучилися до заходу, навчали молодь, як влаштовувати навісні переправи через умовні водні перешкоди.

Основною метою вишколу, каже Іван Гаврил, було об’єднати та налагодити співпрацю військово-патріотичних осередків Закарпаття та з інших областей України. А ще – посприяти згуртованості молоді і вдосконалити знання та вміння в умовах нових викликів нового часу.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Іваном Гаврилем

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