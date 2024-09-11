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“Карпатський щит”: 200 юнаків і юначок пройшли військово-патріотичний вишкіл на Закарпатті

11 Вересня 2024 31

17 команд взяли участь у триденному військово-патріотичному вишколі для молоді, що відбувся у Колочавській громаді.

Уперше «Карпатський щит» пройшов на Закарпатті у 2021 році, тоді захід відбувався у форматі гри, покликаної перевірити знання і навички молоді, що займається у військово-патріотичних гуртках, розповів у коментарі Varosh співорганізатор заходу Іван Гаврил. На той час він займався розробкою положення заходу. Тоді як за практичну його частину відповідав військовослужбовець, ветеран АТО, організатор заходів національно-патріотичного виховання і всеукраїнських вишколів “Джура-Прикордонник” і “Джура-Десантник” Владислав Швець.

Із початком повномасштабної війни у лютому 2022 року Владислав Швець став на захист України від російських окупантів. 3 січня 2023 року при виконанні бойового завдання під Бахмутом Владислав «Патрон» Швець загинув.

Тож улітку 2023 року військово-патріотичний вишкіл «Карпатський щит» проводили на пам’ять та у честь Владислава Швеця. Так само присвяченим пам’яті полеглого Героя був і цьогорічний вишкіл. Проводили його у підніжжя гори, у польових умовах, де підлітки впродовж трьох днів жили у наметовому таборі, знайомилися зі структурою військового побуту та відпрацьовували військово-патріотичні навички.

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«На вишкіл приїхали команди старшокласників та студентів із усіх районів Закарпаття, а також з інших областей. У перший день вони пройшли вишкіл, який проводили ветерани, що мають бойовий досвід. В наступні дні учасники проходили злагодження – у складі двох рот, поділених на 2 взводи, кожний по 4 відділення», – розповів Іван Гаврил.

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На відкриття заходу завітала донька полеглого Владислава Швеця – Ксенія, яка впродовж усіх днів проведення заходу брала участь в організації таборування. Також на початку вишколу єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Мукачівсько-Карпатською єпархією ПЦУ Віктор Бедь провів молитву за українське військо.

Під час вишколу старшокласники під керівництвом досвідчених вояків відпрацьовували тактику поведінки у групах, вчилися правил поводження зі зброєю, опановували навички тактичної медицини і транспортування потерпілого, знайомились із засадами снайпінгу, вивчали основи радіообміну і корегування.

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Крім того, мали добовий рейдовий похід – з індивідуальними сухпайками, з імітацією засідок і відповідним реагуванням на команди командирів груп. Гірські рятувальники, що долучилися до заходу, навчали молодь, як влаштовувати навісні переправи через умовні водні перешкоди.

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Основною метою вишколу, каже Іван Гаврил, було об’єднати та налагодити співпрацю військово-патріотичних осередків Закарпаття та з інших областей України. А ще – посприяти згуртованості молоді і вдосконалити знання та вміння в умовах нових викликів нового часу.

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Учасники вишколу “Карпатський щит”

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Іваном Гаврилем

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