Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль вже вшосте пройде в Ужгороді: що у програмі

11–12 жовтня в Ужгороді відбудеться VI Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль.

Подія традиційно поєднає кіномистецтво з актуальними суспільними темами та стане платформою для професійного обміну — фестиваль збере кінематографістів, екологів, представників влади та запропонує глядачам різнопланові заходи.

У програмі цьогорічного фестивалю — понад 20 показів короткометражних і повнометражних стрічок з України та Європи. Гості зможуть відвідати дискусії про розвиток кіноіндустрії, освітні лекції та спеціальні позаконкурсні покази.

Локаціями фестивального майданчика стануть обласний театр ляльок “Бавка” та Артпростір “Ліс”.

Особливу увагу організатори приділили соціально значущим темам. Зокрема, відбудеться лекція “Гори як терапія: досвід реабілітації ветеранів” від засновників ГО Limitless.

“Карпатський кінофестиваль є логічним продовженням роботи Закарпатської фільмкомісії. Наша мета – привернути увагу кіновиробників та професіоналів індустрії до Карпат і через кіно про гори з усього світу показати, як розвиток туризму може гармонійно поєднуватися зі збереженням природи та підтримкою місцевих громад», — розповів директор фестивалю Дмитро Грешко.

Фестиваль заснований для того, аби підкреслити роль Закарпаття як культурного й туристичного центру. Він акцентує на питаннях екології, відповідального туризму та розвитку гірських регіонів, демонструючи їх через призму кіно.

Карпатський кінофестиваль традиційно збирає гостей з України та з-за кордону. У 2025 році до програми долучилися режисери з кількох європейських країн, що робить подію не лише культурною, а й професійною платформою для співпраці.

Усі покази та лекції проходитимуть з вільним входом, аби долучитися до культурної події могло якомога ширше коло глядачів.

Програма фестивалю

11 жовтня, субота

12:00 – Відкриття фестивалю та панельна дискусія «Українська кіноіндустрія сьогодні. Фокус Закарпаття» за участі представників влади, кінокомісій та індустрії (Арт-простір «Ліс»).

14:30 – Конкурсна програма: короткометражні ігрові фільми (70 хв). (Театр ляльок «Бавка»).

16:00 – Конкурсна програма: короткометражні анімаційні фільми (53 хв). (Театр ляльок «Бавка»).

17:00 – Документальний конкурс: «Безцінні ліси» (Швейцарія, 2024, 75 хв), реж. Оран Буррі.

19:00 – Позаконкурсна програма: «Еверест: Без меж» (Україна, 58 хв), реж. Роман Бебех.

21:00 – Позаконкурсна програма: «Антарктида: Щоденники війни» (Україна, Велика Британія, Швейцарія, США, 2024, 82 хв), реж. Володимир Хомко.

12 жовтня, неділя

11:00 – Лекція «Природа і відновлювальна енергетика: чому тут існують конфлікти?» — Оксана Станкевич-Волосянчук, к.б.н., доцентка УжНУ, екологиня ГО «Екосфера». (Арт-простір «Ліс»).

13:00 – Лекція «Гори як терапія: досвід реабілітації ветеранів» від ГО «Limitless».

15:00 – Конкурсна програма: короткометражні документальні фільми «Частина I – Суспільство» (66 хв). (Театр ляльок «Бавка»).

16:30 – Конкурсна програма: короткометражні документальні фільми «Частина II – Спорт» (57 хв).

17:30 – Документальний конкурс: «Пробігти знову» (Франція, 2025, 65 хв), реж. Алексі Берґ.

19:00 – Документальний конкурс: «Незламність» (Чеська Республіка, 2025, 84 хв), реж. Томаш Елшік.

21:00 – Закриття фестивалю, оголошення переможців глядацького конкурсу та показ позаконкурсного фільму-закриття «Дівія» (Польща, Україна, Нідерланди, США, 2025, 79 хв), реж. Дмитро Грешко.

За матеріалами оргкомітету фестивалю

Фото надані організаторами фестивалю

