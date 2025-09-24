Facebook
Новини

Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль вже вшосте пройде в Ужгороді: що у програмі

24 Вересня 2025 38

11–12 жовтня в Ужгороді відбудеться VI Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль.

Подія традиційно поєднає кіномистецтво з актуальними суспільними темами та стане платформою для професійного обміну — фестиваль збере кінематографістів, екологів, представників влади та запропонує глядачам різнопланові заходи.

У програмі цьогорічного фестивалю — понад 20 показів короткометражних і повнометражних стрічок з України та Європи. Гості зможуть відвідати дискусії про розвиток кіноіндустрії, освітні лекції та спеціальні позаконкурсні покази.

Локаціями фестивального майданчика стануть обласний театр ляльок “Бавка” та Артпростір “Ліс”.

Особливу увагу організатори приділили соціально значущим темам. Зокрема, відбудеться лекція “Гори як терапія: досвід реабілітації ветеранів” від засновників ГО Limitless.

“Карпатський кінофестиваль є логічним продовженням роботи Закарпатської фільмкомісії. Наша мета – привернути увагу кіновиробників та професіоналів індустрії до Карпат і через кіно про гори з усього світу показати, як розвиток туризму може гармонійно поєднуватися зі збереженням природи та підтримкою місцевих громад», — розповів директор фестивалю Дмитро Грешко.

Дмитро Грешко (головний організатор)

Дмитро Грешко

Фестиваль заснований для того, аби підкреслити роль Закарпаття як культурного й туристичного центру. Він акцентує на питаннях екології, відповідального туризму та розвитку гірських регіонів, демонструючи їх через призму кіно.

Карпатський кінофестиваль традиційно збирає гостей з України та з-за кордону. У 2025 році до програми долучилися режисери з кількох європейських країн, що робить подію не лише культурною, а й професійною платформою для співпраці.

Усі покази та лекції проходитимуть з вільним входом, аби долучитися до культурної події могло якомога ширше коло глядачів.

Програма фестивалю

11 жовтня, субота

12 жовтня, неділя

Афіша (вертикальна)

VI Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль в Ужгороді

За матеріалами оргкомітету фестивалю
Фото надані організаторами фестивалю

