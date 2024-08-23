Карпатський Гірський Міжнародний Кінофестиваль вп’яте відбудеться в Ужгороді: що покажуть цьогоріч

З 20 до 22 вересня в Ужгороді пройде Карпатський Міжнародний Кінофестиваль (CMIFF). Кінофестиваль традиційно буде присвячено темі гір, сталого туризму та збереженню довкілля.

Впродовж трьох днів глядач матиме змогу переглянути 30 повних та короткометражних стрічок. До програми увійшли повнометражні документальні стрічки з України, Чехії та Франції та короткі метри різних жанрів з понад 15 країн світу.

Щороку організатори готують програму з фільмів, знятих в контексті гір чи про гори, які надходять на участь з усього світу. У фокусі цьогорічної програми – чимало стрічок саме з України, знятих про українців в Карпатах.

Також у програмі – 2 фільми про актуальну нині тему адаптації й туризму в горах людей з інвалідністю. В короткометражній документальній секції про соціум – фільми про втрати під час війни та рефлексії на неї.

«Таким чином цьогорічна програма розказує нам більше про нас самих, наші втрати, волю до життя та про гори, які лікують та надають сил рухатись далі. Тому гасло цьогорічного кінофестивалю «Там де гори – там любов!» , – розповів директор фестивалю, режисер Дмитро Грешко.

Фільми-переможці 2024-го року визначатимуть шляхом глядацького голосування та за участі журі Спілки кінокритиків України – українська неприбуткової громадської організації, яка була створена у 2018 році для заохочення та розвитку кінокультури в Україні. Журі Спілки кінокритиків України діє на багатьох українських кінофестивалях та відзначає спеціальними відзнаками досягнення в кіномистецтві.

Окрім конкурсної програми, у межах фестивалю відбудеться позаконкурсний показ австрійського середнього метра «Походження» режисера Міхаеля Гансшмідта. Це – історія Денніса, одного з найповажніших у світі лижників-фрірайдів. Стрічка порушує питання ідентичності, повсякденного расизму та самопізнання.

Всі фестивальні кінопокази проходитимуть у Закарпатському академічному обласному театрі ляльок «Бавка».

Що покажуть на Карпатському Міжнародному Кінофестивалі (CMIFF) в Ужгороді

Документальні повнометражні фільми:

Бартка. Режисер Володимир Бакум (Україна, 2024, 70 хв)

Режисер Володимир Бакум (Україна, 2024, 70 хв) Кипарис. Режисер Микола Носок (Україна, 2024, 70 хв)

Режисер Микола Носок (Україна, 2024, 70 хв) Шлях лишайників. Режисер Ондржей Вавречка (Чехія, 2024, 40 хв)

Режисер Ондржей Вавречка (Чехія, 2024, 40 хв) Спадок: Гуцульщина . Режисер Олексій Макаренко (Україна, 2024, 76 хв)

. Режисер Олексій Макаренко (Україна, 2024, 76 хв) Доля чи воля. Маруся. Режисер В’ячеслав Бігун (Україна, 2024, 60 хв)

Режисер В’ячеслав Бігун (Україна, 2024, 60 хв) На своїх двох. Режисер Олів’є Луї Ламбер (Франція, 2023, 76 хв)

Короткометражні документальні фільми – Спорт:

Дві ноги – вдвічі легше. Режисерка Тамара Суса (США, 2024, 6 хв)

Режисерка Тамара Суса (США, 2024, 6 хв) Довга стіна. Режисер Гарет Лі (США, 2023, 21 хв)

Режисер Гарет Лі (США, 2023, 21 хв) Обіймаючи темряву. Режисерка Александра Яняк (Велика Британія, 2023, 12 хв)

Режисерка Александра Яняк (Велика Британія, 2023, 12 хв) Вовк у крилатому костюмі. Режисер Аарон Гарсія (Австралія, 2023, 4 хв)

Режисер Аарон Гарсія (Австралія, 2023, 4 хв) Повернення мами. Режисер Міколай Янік (Польща, 2023, 21 хв)

Режисер Міколай Янік (Польща, 2023, 21 хв) Сьомий напрямок. Режисери Рей Демскі, Жасмін Елліс (Німеччина, 2023, 17 хв).

Короткометражні документальні фільми – Суспільство:

Рани. Режисерка Леся Дяк (Україна, 2024, 24 хв) Найкрасивіший куточок у світі. Режисер Робо Мігали (Словаччина, 2023, 25 хв) Що ми втратили? Режисерка Марися Нікітюк (Україна, 2023, 13 хв) Люди, які продовжують жити. Режисерка Катерина Тюрина (Україна, 2024, 12 хв) Світ, що належить нам. Режисерка Надя Луї-Демарше (Канада, 2023, 21 хв).

Короткометражні ігрові фільми:

Моя дівчинка. Режисерка Кароліна Офелі (Франція, 2024, 18 хв)

Режисерка Кароліна Офелі (Франція, 2024, 18 хв) Таємниці всесвіту. Режисер Маріано Луке (Аргентина, 2024, 17 хв)

Режисер Маріано Луке (Аргентина, 2024, 17 хв) Життя. Режисер Валерій Будьонний (Україна, 2024, 8 хв)

Режисер Валерій Будьонний (Україна, 2024, 8 хв) Забутий бал. Режисер Гійом Перрен (Франція, 2024, 14 хв)

Режисер Гійом Перрен (Франція, 2024, 14 хв) Вамбора. Режисер Лор’є Фурньо (Франція, 2024, 18 хв)

Режисер Лор’є Фурньо (Франція, 2024, 18 хв) Чому ти залишив коня самого? Режисер Фаузі Бенсайді (Марокко, Франція, 2024, 8 хв).

Короткометражні анімаційні фільми:

27. Режисерка Флора Анна Буда (Франція, Угорщина, 2023, 10’39 хв)

Режисерка Флора Анна Буда (Франція, Угорщина, 2023, 10’39 хв) Ромашка з ароматом чедеру. Режисерка Лізелотта Маканьйо (Франція, 2023, 4’50 хв)

Режисерка Лізелотта Маканьйо (Франція, 2023, 4’50 хв) Погляди. Режисери Пітер Мартенс (Бельгія, 2023, 4’36 хв)

Режисери Пітер Мартенс (Бельгія, 2023, 4’36 хв) Копита і ковзани. Режисер Ігнас Мейлунас (Литва, 2024, 12’24 хв)

Режисер Ігнас Мейлунас (Литва, 2024, 12’24 хв) Антеор. Режисер Патріс-Жосеф Блан (Франція, 2024, 21’33 хв)

Режисер Патріс-Жосеф Блан (Франція, 2024, 21’33 хв) Вольсоле. Режисер Ерік Бріш (Франція, 2023, 14’33 хв).

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані організаторами кінофестивалю

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