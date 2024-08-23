Карпатський Гірський Міжнародний Кінофестиваль вп’яте відбудеться в Ужгороді: що покажуть цьогоріч

З 20 до 22 вересня в Ужгороді пройде Карпатський Міжнародний Кінофестиваль (CMIFF). Кінофестиваль традиційно буде присвячено темі гір, сталого туризму та збереженню довкілля.
Впродовж трьох днів глядач матиме змогу переглянути 30 повних та короткометражних стрічок. До програми увійшли повнометражні документальні стрічки з України, Чехії та Франції та короткі метри різних жанрів з понад 15 країн світу.
Щороку організатори готують програму з фільмів, знятих в контексті гір чи про гори, які надходять на участь з усього світу. У фокусі цьогорічної програми – чимало стрічок саме з України, знятих про українців в Карпатах.
Також у програмі – 2 фільми про актуальну нині тему адаптації й туризму в горах людей з інвалідністю. В короткометражній документальній секції про соціум – фільми про втрати під час війни та рефлексії на неї.
«Таким чином цьогорічна програма розказує нам більше про нас самих, наші втрати, волю до життя та про гори, які лікують та надають сил рухатись далі. Тому гасло цьогорічного кінофестивалю «Там де гори – там любов!» , – розповів директор фестивалю, режисер Дмитро Грешко.
Фільми-переможці 2024-го року визначатимуть шляхом глядацького голосування та за участі журі Спілки кінокритиків України – українська неприбуткової громадської організації, яка була створена у 2018 році для заохочення та розвитку кінокультури в Україні. Журі Спілки кінокритиків України діє на багатьох українських кінофестивалях та відзначає спеціальними відзнаками досягнення в кіномистецтві.
Окрім конкурсної програми, у межах фестивалю відбудеться позаконкурсний показ австрійського середнього метра «Походження» режисера Міхаеля Гансшмідта. Це – історія Денніса, одного з найповажніших у світі лижників-фрірайдів. Стрічка порушує питання ідентичності, повсякденного расизму та самопізнання.
Всі фестивальні кінопокази проходитимуть у Закарпатському академічному обласному театрі ляльок «Бавка».
Документальні повнометражні фільми:
Короткометражні документальні фільми – Спорт:
Короткометражні документальні фільми – Суспільство:
Короткометражні ігрові фільми:
Короткометражні анімаційні фільми:
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото надані організаторами кінофестивалю
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