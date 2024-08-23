Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Карпатський Гірський Міжнародний Кінофестиваль вп’яте відбудеться в Ужгороді: що покажуть цьогоріч

23 Серпня 2024 27

З 20 до 22 вересня в Ужгороді пройде Карпатський Міжнародний Кінофестиваль (CMIFF). Кінофестиваль традиційно буде присвячено темі гір, сталого туризму та збереженню довкілля.

Впродовж трьох днів глядач матиме змогу переглянути 30 повних та короткометражних стрічок. До програми увійшли повнометражні документальні стрічки з України, Чехії та Франції та короткі метри різних жанрів з понад 15 країн світу.

Щороку організатори готують програму з фільмів, знятих в контексті гір чи про гори, які надходять на участь з усього світу. У фокусі цьогорічної програми – чимало стрічок саме з України, знятих про українців в Карпатах.

Також у програмі – 2 фільми про актуальну нині тему адаптації й туризму в горах людей з інвалідністю. В короткометражній документальній секції про соціум – фільми про втрати під час війни та рефлексії на неї.

«Таким чином цьогорічна програма розказує нам більше про нас самих, наші втрати, волю до життя та про гори, які лікують та надають сил рухатись далі. Тому гасло цьогорічного кінофестивалю «Там де гори – там любов!» , – розповів директор фестивалю, режисер Дмитро Грешко.

8a5a2780

Дмитро Грешко

Фільми-переможці 2024-го року визначатимуть шляхом глядацького голосування та за участі журі Спілки кінокритиків України – українська неприбуткової громадської організації, яка була створена у 2018 році для заохочення та розвитку кінокультури в Україні. Журі Спілки кінокритиків України діє на багатьох українських кінофестивалях та відзначає спеціальними відзнаками досягнення в кіномистецтві.

gal-249369
gal-249376

Окрім конкурсної програми, у межах фестивалю відбудеться позаконкурсний показ австрійського середнього метра «Походження» режисера Міхаеля Гансшмідта. Це – історія Денніса, одного з найповажніших у світі лижників-фрірайдів. Стрічка порушує питання ідентичності, повсякденного расизму та самопізнання.

Всі фестивальні кінопокази проходитимуть у Закарпатському академічному обласному театрі ляльок «Бавка».

gal-249348
gal-249355
gal-249362

Що покажуть на Карпатському Міжнародному Кінофестивалі (CMIFF) в Ужгороді

Документальні повнометражні фільми:

Короткометражні документальні фільми – Спорт:

Короткометражні документальні фільми – Суспільство:

  1. Рани. Режисерка Леся Дяк (Україна, 2024, 24 хв)
  2. Найкрасивіший куточок у світі. Режисер Робо Мігали (Словаччина, 2023, 25 хв)
  3. Що ми втратили? Режисерка Марися Нікітюк (Україна, 2023, 13 хв)
  4. Люди, які продовжують жити. Режисерка Катерина Тюрина (Україна, 2024, 12 хв)
  5. Світ, що належить нам. Режисерка Надя Луї-Демарше (Канада, 2023, 21 хв).

Короткометражні ігрові фільми:

Короткометражні анімаційні фільми:

8a5a3317

Відзнака кінофестивалю

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані організаторами кінофестивалю

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # Дмитро Грешко # Дмитро Грешко кінофестиваль # Карпатський Гірський Міжнародний Кінофестиваль # Карпатський Гірський Міжнародний Кінофестиваль програма # Карпатський Гірський Міжнародний Кінофестиваль Ужгород # кінофестиваль гори # кінофестиваль Ужгород # новини Varosh # режисер Дмитро Грешко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Українські діти в Будапешті вчитимуться у першій зареєстрованій україно-угорській школі й гімназії

Обласні премії в галузі літератури та мистецтва вручили в Ужгороді

Екоклуб і походи в гори: у Ясінях школярі й молодь вчаться відповідального туризму

День Незалежності в Ужгороді. Святкова афіша подій 23-25 серпня