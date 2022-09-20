Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців кіно- та фотоконкурсу

Впродовж чотирьох днів, з 15 до 18 вересня в Ужгороді відбувся III Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. На фестиваль цього року прислали 116 кіноробіт з усього світу (Україна, США, Індія, Італія, Бразилія, Великобританія, Франція, Туреччина, Словаччина, Австрія, Німеччина, Іспанія та інші). Найбільше фільмів на конкурс — 19 — надійшло з України. На кінофестиваль завітали режисери та режисерки, які особисто презентували свої стрічки.

Церемонія нагородження відбулась у Закарпатському академiчному обласному театрі ляльок «Бавка». Тож, переможці кінофестивалю:

Приз журі за найкращий фільм документального повнометражного конкурсу фестивалю отримала стрічка «Відлюдник з Трейга» режисерки Ліззі Маккензі (Великобританія, 2021);

Приз за найкращий документальний короткометражний фільм фестивалю отримала стрічка … «Минуле Майбутнє Гора» режисерки Марії Лук’янчук (Україна, 2021);

Спеціальну відзнаку журі отримують фільми «Плай» режисерки Єви Джишиашвілі (Україна, 2021) та фільм «БЕРГ» режисерки Йоке Олтаар (Нідерланди, Словенія, 2021);

Серце глядачів кінофесту цього року здобув документальний фільм «Вільна людина. Проща» (Україна, 2022) режисера Сергія Дмитренка.

Глядачі обирали стрічку шляхом голосування під час кінофестивалю.

Також спеціальне журі визначило переможців фотоконкурсу “Природа зцілює”. На конкурс українці надіслали 757 фотографій, з яких журі обрало 3 найкращі і 1 світлина, яку найбільше вподобали самі глядачі.

Переможцями фотоконкурсу, які отримують сертифікати на 200 Євро у магазині фототехніки та подарунки від Gorgany стали:

– у номінації «Пейзаж (ландшафти та ліси Карпат)» — Роман Дунець;

– у номінації «Дика природа (тварини, рослини та гриби)» — Сергій Зисько;

– у номінації «Нічна фотографія (пейзаж або астрофотографія)» — Сергій Криниця;

– “Приз глядацьких симпатій” — Артур Абрамів.

Оргкомітет фестивалю оголосив також подяку БФ “Серце до серця” за можливість підтримку.

“Завдяки відвідувачам CMIFF 2022 ми змогли зібрати 14421 грн, 20 доларів і 20 євро донатів на закупівлю аптечок та медикаментів для військовослужбовців”, — сказали організатори.

Varosh

Фото Сергія Денисенка та Євгена Медовника

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