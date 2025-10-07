Уже цими вихідними, 11-12 жовтня, в театрі ляльок “Бавка” в Ужгороді пройде VI Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF), присвячений темі гір, екології та туризму. Проводять його, щоб привернути увагу кіновиробників до Карпат і через кіно про гори показати, як розвиток туризму може гармонійно поєднуватися зі збереженням природи та підтримкою місцевих громад, — каже директор фестивалю Дмитро Грешко.

Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль вже вшосте пройде в Ужгороді: що у програмі

ТОП-3 фільми, які варто переглянути під час фестивалю

За два дні кінофестивалю покажуть 6 повнометражних фільмів та кілька короткометражних програм та анімаційні стрічки. На думку Дмитра Грешка, варто подивитися хоча б наступні три стрічки:

1. “Еверест. Без межі” (позаконкурсна програма) режисера Романа Бебеха (Україна, 58 хв)

Це документальний фільм про реабілітацію військових через сходження на базовий табір Евересту. Створений за участі української ГО Limitless, яка займається реабілітацією військових на постійній основі. Стрічку покажуть у суботу, 11 жовтня, о 19:00 у театрі “Бавка”.

2. “Дівія” (стрічка Дмитра Грешка)

Документальний фільм про вплив війни на природу України, який знімався впродовж трьох років по всій країні. “Дівія” буде позаконкурсним фільмом і покажуть його на закриття фестивалю, в неділю о 21:00 у театрі “Бавка”.

3. “Пробігти знову” (режисер Алексі Берґ)

Історія про те, як фронтмен британського музичного гурту відновлював своє психічне здоров’я після COVID-19 під час гірського забігу. Цей документальний фільм покажуть у конкурсній програмі в неділю, о 17:30 у театрі “Бавка”.

— Цього року в нас так само не буде журі, але буде глядацьке голосування, — розповів Varosh Дмитро Грешко. — Тому режисери будуть отримувати приз глядацьких симпатій.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Зизько Сергій

