Обмежити рух транспорту найстарішою вулицею Ужгорода – Капітульною — таке колективне звернення до міської та обласної рад та Міністерство культури подали днями ужгородці. З ініціативою запровадити на цій вулиці односторонній рух — від Ужгородського замку до Кафедрального собору — виступив Ален Панов, ужгородський дипломат, юрист, науковець та автор проєкту «Ренесанс Замкової Гори».

— Вулиця, на якій переважна частина будинків і споруд датується 17-19 століттям, належить до охоронної зони Замкової Гори. Інтенсивний невпорядкований рух автомобільного транспорту, в тому числі транзитного, створює небезпеку для збереження історичних будівель, оскільки вони потерпають від вібрації, яка не передбачалась під час їх будівництва. Окрім цього, такий рух нищить автентичне мощення річковим каменем, яке сягає 19 століття, — пояснив Ален Панов на пресконференції в Ужгородському пресклубі.

Крім того, після введення оплати за паркування в центрі міста, багато водіїв паркується на безкоштовних ділянках вулиць Капітульній, Замковій, здійснюючи перешкоди у русі транспорту, виїзді з прилеглих територій, русі пішоходів, — каже науковець. На його думку, введення одностороннього руху, платне паркування та заборона зупинки і стоянки в неналежних місцях значно обмежать транспортний потік, а відтак збережуть середовище найстаршої частини Ужгорода.

Що кажуть у міській раді?

В Ужгородській міській раді Varosh сказали: з приводу звернення ужгородців уже зібралася комісія з безпеки дорожнього руху.

— На комісії ми дали доручення департаменту міської інфраструктури вивчити це питання і попередньо розробити схему організації дорожнього руху і знову подати її на розгляд комісії, — сказав Ярослав Плавайко, начальник відділу інфраструктури та розвитку департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради. — І вже тоді ми приймемо рішення — запускати односторонній рух вулицею чи ні.

Наразі триває аналітика ситуації, міськрада веде перемовини з Ужгородським національним університетом, щоб їхні фахівці також взяли у ній та у розробці схем руху участь.

— Проєктанти запускатимуть тестові заїзди на цю територію і тоді будемо бачити, як цей процес відіб’ється на русі по вулиці Волошина, провулку Замковому, як вони будуть справлятися з інтенсивністю руху. Який транспорт зможе туди заїжджати, чи зможуть автобуси туди заїжджати — там дуже багато критеріїв, які треба вирішити, — каже Ярослав Плавайко.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Ужгородський пресклуб

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