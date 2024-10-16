Академічний камерний хор “Кантус” запрошує поціновувачів на концерт з нагоди відкриття 33-го концертного сезону. Відкриття цікаве тим, що в ньому лунатимуть твори, які певним чином презентуватимуть весь концертний сезон, сказав Varosh художній керівник хору Еміл Сокач.

— Більшість творів лунатимуть вперше, буде абсолютно нова програма різних стилів та жанрів, — розповів Еміл Сокач. — У програмі є твір нашого земляка Євгена Станковича, який був написаний спеціально для хору “Кантус” і сьогодні ми виконаємо його вперше. Будуть два фрагменти з творів Мирослава Скорика, плануємо в цьому сезоні зробити якщо не повну програму з його творів, то велику частину. Ми дуже мало виконували його творів, а в нього є дуже багато хорової музики, літургія, є і твори світського характеру.

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В листопаді до дня народження відомого закарпатського композитора та музиканта Іштвана Мартона “Кантус” готує окремий концерт з програмою з його творів. Музиканти вперше виконають одну з його обробок відомого музичного твору, якого саме — тримають інтригу.

На концерті з нагоди відкриття сезону лунатимуть також твори українських композиторів Віктора Гончаренка, Ігоря Щербакова, Анни Гаврилець.

— Хочемо повернутися до виконання творів Арво Пярта, давно його не співали, тепер виконаємо дві його мініатюри. Також лунатимуть фрагменти з німецького реквієму Йоганнеса Брамса. Спеціальну програму в сезоні ми плануємо з його творів, вперше плануємо підняти його так повно, — розповів Еміл Сокач.

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На концерті лунатиме мініатюра з сучасних популярних мелодій американських, латвійських композиторів хорової музики. Більшість творів лунатимуть уперше і вони будуть певними знаками усього сезону.

На концерт запрошують сьогодні, 16 жовтня, до Закарпатської обласної філармонії на 18:30.

Зоряна Попович, Varosh

Фото архівне, Літургія у виконанні хору “Кантус”

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