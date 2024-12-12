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Календар “Ужгород 2025” презентували в Ужгородській міськраді

12 Грудня 2024 40

Настінний календар “Ужгород” команда фотографів готує вже третій рік поспіль. Сьогодні цьогорічний календар презентували в Ужгородській міській раді. До нього увійшли світлини нашого міста, зроблені у різні пори року, — розповів ініціатор конкурсу, ужгородський фотограф Сергій Денисенко.

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Цьогорічний конкурс оголосили у вересні: людей просили надсилати гарні фото Ужгорода в різні пори року. Фотографії збирали у групі Фотоальбом Ужгород. Збираємо фото разом!, куди свої роботи могли надіслати всі бажаючі. В конкурсну раду входили місцеві письменники, журналісти та фотографи, які згодом і обрали з кожного місяця по одному фото, які знайшли своє місце на шпальтах нового календаря. Авторами відібраних фото є такі фотографи: Володимир Галатиба, Корнелія Павлишин, Сергій Денисенко, Володимир Хила, Крісті Атрощенко, Наталя Боднар, Володимир Міщенко, Віталій Ганич.

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“Жіночі прикраси з бісеру на Закарпатті”: музейний календар Ужгородського скансену цьогоріч “поїде” у Київ та Тернопіль

Календар надрукований у видавництві РІК-У. Частину тиражу Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради передасть волонтерам Рух підтримки закарпатських військових-Ужгород.

— Тож усі охочі зможуть отримати примірник календаря в обмін на донат військовим, — сказав Сергій Денсенко.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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