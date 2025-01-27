Кадрова криза: через брак спеціалістів на Закарпаття залучатимуть працівників з Бангладеш

На державному підприємстві з виготовлення меблів в Тячеві через збільшення обсягів виробництва планують працевлаштувати 160 людей із Народної Республіки Бангладеш. Про це після візиту на підприємство написав голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

“Тут працює 430 людей, а у зв’язку зі збільшенням виробничих потужностей на підприємстві є 700 робочих місць. Бізнес, котрий створив усі умови, закупив обладнання, матеріали, гостро потребує працівників”, — каже він. Зараз підприємство веде перемовини з МЗС про працевлаштування на умовах трудового договору іноземців.

Невже немає закарпатців?

Міський голова Тячева, Іван Ковач, у інтерв’ю на Varosh влітку 2024 року сказав, що рук на виробництвах справді бракує. Чоловіки або воюють, або не хочуть воювати, тому переховуються від ТЦК й не ходять на роботу. Або ж легально чи нелегально виїжджають за кордон.

— Комунальні заклади забезпечені кадрами на 50%, — сказав Іван Ковач. — Якщо треба слюсаря, токаря — їх просто нема. Вони або виїхали, або переховуються від ТЦК. Дефіцит кадрів і серед лікарів та вчителів. Директорам вже доводиться викликати людей, які вийшли на пенсію.

У громаді кажуть, що демографічну кризу відчувають дуже гостро. І це болюче питання для всього регіону.

“Більшість ВПО — непрацездатні”

На форумі ReOpen Zakarpattia голова ОДА Мирослав Білецький зазначив, що більшість людей зі статусом ВПО — непрацездатні:

— Працюють лише 37% закарпатських переселенців. Але також треба розуміти, що значна більшість ВПО – це непрацездатне населення. Разом із тим, за даними соцдосліджень, із Закарпаття виїхало за три роки війни близько 300 тисяч місцевих. Це переважно працездатні люди. За кількістю населення наче нічого не змінилося: виїхало 300 тисяч, перемістилося 350 тисяч. Але кількість працездатних кардинально скоротилася.

Як треба залучати іммігрантів?

Більш глибоко плюси й мінуси залучення іммігрантів аналізував на ReOpen Zakarpattia 2023 Євген Глібовицький:

— Питання того, як виглядатиме найм на роботу чи як відбуватиметься розселення. Ми бачимо, що набуття статусів, наприклад, українцями в країнах Європейського Союзу пов’язане з виконанням великої кількості умов. Якщо процес хаотичний, то мігранти переважно будуть там, де є найбільші економічні можливості, зокрема, у великих містах, і це, своєю чергою, означає, що там будуть створюватися умови до формування оцих етнічних гетто.

Що буде з людьми після війни? Розмова з Євгеном Глібовицьким

Рівень викликів буде дуже високим, і, щоб комплексно до цього підійти, потрібно зрозуміти, як акуратно розмінувати цю ситуацію, щоб ми отримали ту експоненту розвитку української культури і при цьому всьому не зламалися, не задихнулися, отримали ту підтримку, яку дають мігранти. Мігранти дають фантастичну підтримку — це люди, яким потрібен успіх. Вони готові важко працювати, вони вмотивовані, більшість із них є дуже сумлінними в тих умовах, в яких є. І от наше завдання полягатиме в тому, щоби сумлінними були практично всі.

Насамкінець додамо: ДП “Ламелла” у Тячівській міській територіальній громаді працює з 2001 року і за цей час встигло вирости з невеликого цеху з виготовлення меблевих деталей на великого виробника, чиї товари експортуються у країни Європи. Для працівників передбачені безкоштовні обіди, транспортування до місця роботи в радіусі 50 км, а середня заробітна плата становить 25 тис. грн.

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Галина Гичка, Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Мирослава Білецького в Телеграмі

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